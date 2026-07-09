Hurtó un auto en Barrio Pancho Ramírez y lo chocó en Barrio del Rosario

La policía de Crespo esclareció la materialidad de una sustracción automotor, mientras avanza en la investigación para dar con el autor del hecho.

El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Mario Bertoli, precisó a Estación Plus Crespo: "Aproximadamente a las 02:10 de esta madrugada, un hombre informó a la guardia, que mientras se encontraba en calle Urquiza -entre López y Planes y Berutti-, le hurtaron el automóvil. Había descendido por el lapso de unos 30 minutos, para dirigirse a un departamento a buscar su familia, dejando su vehículo estacionado al frente del complejo, con las llaves colocadas".

Se trataba de un Volkswagen Polo, color rojo, que para desagradable sorpresa del propietario, al salir del domicilio ya no estaba.

"Rápidamente una dotación acudió al lugar y se entrevista con el damnificado, de 32 años. Allí se recaban mayores datos, para abocarnos a la búsqueda del rodado", apuntó el Jefe Policial.

El desenlace surgió desde otro punto de la ciudad: "A los pocos minutos se recepcionó otro llamado, informando un accidente de tránsito en calles Rivadavia y Cepeda. Nos hacen saber que el conductor del auto se fue del lugar a pie", indicó Bertoli.

"El personal se dirigió al lugar y constató que se trataría del rodado buscado como sustraido, el cual en su trayecto de huída, tomó a contramano por Rivadavia, colisionando contra un camión estacionado. El automóvil quedó abandonado en el lugar", detalló la autoridad policial.

Comisaría Crespo procedió a realizar las actuaciones de rigor, interviniendo Policía Científica, en busca de indicios y pericias que permitan individualizar al autor del hecho.