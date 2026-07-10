UOCRA recorre obras en ciudades de la región: ya denunció "condiciones deplorables"

UOCRA -Sede Paraná- encaró una supervisión de obras, focalizándose en la calidad del trabajo. Las primeras constataciones encendieron las alarmas del gremio, que activó la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Se produjeron constataciones en los expedientes abiertos.

Hugo Zalazar, responsable de la delegación, confirmó a Estación Plus Crespo: "La semana pasada estuvimos recorriendo obras privadas, que se están desarrollando en Libertador General San Martín. Lo hicimos desde la parte gremial y con representantes de la Secretaría de Trabajo. Se recorrieron 4 emprendimientos privados muy importantes, y la verdad es que fueron realmente deplorables las condiciones y situaciones en las que se encontraban los trabajadores. Excede lo que habitualmente son reclamos sindicales. No tenían baño. No le daban agua, para que los muchachos pudieran tomar durante sus horas de trabajo. Tampoco tenían los elementos de seguridad, ni la ropa, el casco, los botines, nada acorde a esas tareas. Todos agradecemos que se generen puestos, que haya ofrecimiento laboral, pero tienen que ser mínimamente en condiciones dignas, seguras. Pasa por la dignidad humana hacia el trabajador. Lamentamos que se utilice la necesidad de trabajar, de llevar dignamente el pan a sus familias, para que tengan que aceptar condiciones que en otra instancia nadie las aceptaría".

"Le dimos intervención al organismo competente y hacemos la denuncia pública para que el sector de empresarios, constructores, arquitectos, ingenieros, les dé vergüenza y analicen las situaciones en las que están haciendo trabajar a sus operarios. No pueden tener los trabajadores en estas condiciones", afirmó el dirigente sindical. Asimismo, ahondó en la reflexión: "No estamos en contra de que haya inversión, de que se generen puestos de trabajo, pero tiene que ser en un marco de respeto. En este cuadro de necesidad de la población, donde muchas personas necesitan trabajar, hay que garantizar dignidad. Ya no discutimos si los trabajadores están registrados o no están registrados; estamos reclamando que tengan un baño decente en la obra, que tengan agua corriente, que puedan tomar. Parece que nos retrotraemos a los años 1900, ó a los Mensú -trabajadores de la región del Alto Paraná, en condiciones laborales de semi-esclavitud-. Duele ver que esto todavía ocurra".

La hoja de ruta

Firme en la postura adoptada de alzar la voz por los obreros que representa, Zalazar manifestó: "Hicimos la inspección a través del organismo público. Ahora se la intima a cada empresa, para que regularicen a la brevedad la situación. Vamos a solicitar una audiencia -con carácter urgente- con las diferentes empresas, arquitectos, para que presenten la documentación y después pediremos que se constate nuevamente si se han regularizado los incumplimientos advertidos".

"Hay empresarios que entienden la situación, pagan conforme a derecho y regularizan todo. Tienen empatía. Y hay otros, que se abusan de la ocasión. Allí estaremos nosotros. Esto no es una casería de brujas, y repito, nadie quiere ponerle trabas a la inversión. Bienvenido sea que los compañeros trabajen, pero desde UOCRA vamos a defender que haya condiciones dignas de trabajo. Seguiremos haciendo inspecciones en la zona, sean obra pública u obra privada. No es un capricho de presentarnos en la obra y exigir, sino que hay un marco legal que nos respalda, por eso acudimos a la Secretaría de Trabajo", afirmó Hugo Zalazar.