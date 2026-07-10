Concejales pidieron que se investiguen presuntas "alteraciones" en trámites administrativos y pagos

Bloque concejales Más para Entre Ríos (Imagen archivo)

El bloque de concejales justicialistas presentó ante la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, sendas notas mediante las cuales pretenden que se inicien procedimientos internos. Según se explicó a Estación Plus Crespo, "se optó por la vía directa, para evitar la dilación de tiempo que podría implicar aguardar el ingreso formal a través de una sesión ordinaria, para luego ser girada desde el Concejo Deliberante".

Uno de los cuestionamientos se había filtrado parcialmente días atrás, cuando fundamentando un proyecto de Decreto, la concejal Nancy Eichhorn, expresó: "La semana pasada me pasó algo especial con el sector de confianza y la idoneidad del Área Legal, que es un Decreto que falta a una verdad. Un Decreto que salió del Área Legal, que está firmado por dos funcionarias del Ejecutivo. No voy a hacer referencia al vecino que está involucrado, porque no es lo significativo. Un vecino hace un reclamo. Hay que pagarle ese reclamo, que me parece totalmente correcto. El reclamo se paga si no hay deuda. El vecino tiene deuda, se informa que tiene deuda. El Área Legal saca un decreto diciendo 'no hay deuda'. Me acerco y pregunto, ¿por qué el área legal, los señores idóneos, abogados, faltan a la verdad en un decreto? Y me dicen, 'porque lo dijo tal secretaria, tal funcionaria del Ejecutivo'".

Silvia Ledesma, Nancy Eichhorn y Luciano Reca, afirmaron en los documentos presentados y desde una mirada político-institucional: "Una administración pública no puede funcionar bajo lógicas de subordinación personal, donde la legalidad se vuelve negociable y la verdad documental pasa a depender de quién imparte una orden.-....- Cuando un funcionario se arroga la facultad de decidir qué normas rigen, cuáles pueden omitirse y hasta qué verdades pueden reescribirse dentro de los expedientes oficiales, el problema deja de ser meramente administrativo, para convertirse en una cuestión política e institucional de máxima gravedad".

Otro caso

En otro planteo formal, los concejales pidieron al intendente "la intervención inmediata y la revisión integral de la actuación administrativa", vinculada a la obra en un inmueble. Al respecto, sostienen que "de acuerdo con información obrante en registros municipales y con verificaciones realizadas en áreas técnicas, el inmueble en cuestión se encontraría en situación de incumplimiento de la normativa urbanística vigente, en relación con obras ejecutadas o en ejecución, que no habrían sido debidamente adecuadas a los procedimientos administrativos exigidos".

Apuntan que los planos fueron presentados en forma extemporánea, tras el reclamo y que "la documentación presentada con premura, expondría irregularidades formales, entre ellas la ausencia de firmas esenciales, incluyendo las correspondientes al propietario y al constructor responsable, lo que plantea serias dudas respecto de su validez administrativa y de la regularidad del trámite".

Añade el planteo que "se verifique la supuesta instalación de un 'conteiner' marítimo dentro del predio y la eventual superación de los parámetros permitidos de ocupación de suelo".

Los concejales presentantes destacaron que "el aspecto más grave de la situación excede la mera infracción urbanística. Existen elementos que indicarían que las irregularidades denunciadas eran de conocimiento previo dentro de la administración municipal, e incluso del propio Departamento Ejecutivo; por el grado de parentezco entre el "edificador" y una funcionaria, sin que se hubieran promovido en tiempo y forma las actuaciones de control legal y que administrativamente correspondían". En torno a ese aspecto, reclamaron igualdad, a instancias de expresar: "En situaciones análogas, vecinos de esta ciudad han sido objeto de inspecciones, paralizaciones de obras y sanciones económicas de significativa magnitud, por incumplimientos vinculados a la oportuna presentación de planos y habilitaciones. Sin embargo, en el caso expuesto, pese a la notoriedad de la obra, su avanzado estado de ejecución y los reiterados señalamientos efectuados, no se advierten actuaciones equivalentes".

Observación

También marcan un antecedente los ediles, al cuestionar: "Meses atrás se observó y advirtió una irregularidad de características similares, cuando también por decisión de la misma funcionaria, se autorizó la contratación y el pago a un familiar directo de un funcionario municipal, excediendo los límites expresamente fijados por la normativa vigente".

Desde el bloque, expresan tener expectativas favorables respecto de decisiones que el Ejecutivo adopte, a partir de estas presentaciones.