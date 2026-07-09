¿Por qué algún vecino grita los goles antes que nosotros?: Qué es el delay y cuáles son las plataformas que menos tienen para ver el mundial

El grito llegó desde el departamento de al lado cuando en la pantalla todavía Enzo Fernández no había cabeceado en el área. Pasaron algunos segundos eternos hasta que finalmente la pelota terminó en la red y el gol del triunfo de Argentina frente a Egipto en octavos del Mundial 2026 hizo estallar también el televisor. La escena se repitió este martes durante el dramático triunfo de la selección en los octavos de final del Mundial 2026 y volvió a poner sobre la mesa una

La explicación está en el llamado delay, o latencia, el tiempo que transcurre entre el momento en que una jugada ocurre en el estadio y el instante en que aparece en la pantalla. Esa diferencia puede ser de apenas dos o tres segundos o superar el medio minuto, según la tecnología utilizada para seguir el partido.

Con millones de argentinos siguiendo el Mundial por televisión abierta, cable, satélite o plataformas de streaming, conocer cuál es el sistema con menor demora se volvió casi tan importante como elegir dónde ver el encuentro.

Qué es el delay y por qué ocurre El delay no depende únicamente de la velocidad de internet. En realidad, es el resultado de una serie de procesos técnicos que atraviesa la transmisión antes de llegar al televisor, la computadora o el celular.