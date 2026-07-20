ANMAT prohibió la venta de tres protectores solares

La ANMAT prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad de tres protectores solares en todo el país tras detectar que carecen de inscripción sanitaria y no cuentan con autorización para su venta en Argentina. La medida fue oficializada mediante la Disposición 4300/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza a productos de las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA, además de cualquier otro cosmético de esas mismas marcas, hasta tanto regularicen su situación ante el organismo nacional.

Según explicó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, los productos fueron detectados durante inspecciones realizadas en distintos comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los inspectores constataron que no exhibían datos de inscripción sanitaria en sus envases.

Cuáles son los protectores solares prohibidos

La disposición comprende los siguientes productos:

Protector solar COLLAGEN – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, marca KARITÉ, contenido neto de 60 ml, elaborado en China.

Protector solar Sunscreen Cream SPF50, marca KISS BEAUTY, contenido neto de 65 ml, elaborado en China, con vencimiento 05/2023.

Protector solar ANTHELIOS XL 50+ SPF, marca MISS VANESA, contenido neto de 150 ml, elaborado en P.R.C., lote 25E10A, con vencimiento 09/05/2023.

La prohibición también se extiende a todas las presentaciones y contenidos netos de esos productos, así como a otros cosméticos de las mismas marcas que no se encuentren debidamente regularizados.

Por qué fueron prohibidos

La investigación comenzó luego de controles de mercado realizados por el Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal de la ANMAT.

Durante las inspecciones, los responsables de los comercios no pudieron presentar documentación que acreditara el origen de los productos ni su ingreso legal al país. Posteriormente, el organismo verificó que ninguno de ellos figuraba en la base de datos oficial de cosméticos inscriptos.

Ante esa situación, la ANMAT concluyó que se trata de productos cosméticos ilegítimos, ya que no puede garantizarse que hayan sido elaborados bajo condiciones sanitarias adecuadas, ni que contengan ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Además, señaló que tampoco existe constancia de que hayan sido importados mediante establecimientos habilitados y con las autorizaciones correspondientes.

Medida preventiva para proteger a los consumidores

Desde el organismo explicaron que la prohibición tiene como objetivo proteger la salud de los consumidores frente a productos cuya calidad, seguridad y trazabilidad no pueden ser verificadas.

La disposición ordena además comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todas las provincias, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para que adopten las acciones correspondientes.