Clubes sufrieron voladuras de techo por el temporal en Federal
Entre Ríos18 de julio de 2026Estación Plus Crespo
Serias consecuencias en las estructuras urbanas, afectaron a entidades deportivas y vecinos de algunas zonas.
Entre las 03:00 y las 05:00 de este sábado, un temporal azotó en Federal y prontamente las instituciones de emergencia acudieron en auxilio. Personal de la Jefatura Departamental Federal dió cuenta a Estación Plus Crespo que producto de fuertes ráfagas, lluvias intensas y granizo, se produjeron diferentes daños.
Según el relevamiento, en el Club Dieguito, se voló el techo de la entidad; mientras que en la cancha del Club Las Flores, se desprendió el portón de ingreso de ambulancias.
Asimismo, en arterias de Barrio Silbido, cayeron postes de luz, y en calle Artussi e Irigoyen, cayó un árbol.
Afortunadamente, no se registraron evacuados ni familias anegadas. Las lluvias alcanzaron los 55 mm en algunas zonas, como Nueva Vizcaya.
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