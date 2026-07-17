Alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: pronostican lluvias intensas

Un aviso de alerta por tormentas para Entre Ríos, fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre la probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica durante la noche de este viernes y gran parte del sábado.

El aviso también alcanza a sectores de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán y gran parte de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de elevada humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas fuertes.

Bajo un ambiente moderadamente inestable, húmedo y con temperaturas relativamente elevadas para esta época del año, las perturbaciones que avanzan desde el Pacífico favorecerán la formación de tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes o severas, según el organismo nacional.

En Entre Ríos, la advertencia comenzará durante la noche del viernes en el noreste provincial y se extenderá durante toda la jornada del sábado, cuando el fenómeno abarcará a la totalidad del territorio entrerriano.

Qué zonas estarán bajo alerta

El primer aviso rige para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. El SMN indicó que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas".

El organismo precisó que estos fenómenos podrán estar acompañados por "lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica". Además, estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que podrían registrarse acumulados superiores de manera puntual.

Para el sábado, la alerta amarilla se extenderá a toda la provincia. El informe sostuvo que las tormentas comenzarán durante la madrugada y persistirán hasta la noche, manteniendo las mismas características de intensidad y el riesgo asociado a lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas.

Pronóstico para Departamento Paraná y la región

En Paraná, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad. Para el sábado se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 23, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40% durante la madrugada y entre el 40 y el 70% en horas de la mañana, período en el que se espera la mayor probabilidad de tormentas.

También se prevén vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, principalmente durante las primeras horas del día. Durante la tarde y la noche continuarán las posibilidades de lluvias y chaparrones aislados.

El domingo persistirá el tiempo inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene probabilidades de lluvias de entre el 10 y el 40% durante distintos momentos de la jornada, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones.

Mejorará el tiempo desde el lunes

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones comenzarán a estabilizarse a partir del lunes. Se espera cielo mayormente nublado, sin lluvias significativas y con probabilidades de precipitaciones de apenas entre el 0 y el 10%.

Las temperaturas también mostrarán un leve descenso, con una mínima prevista de 15 grados y una máxima de 19, dando paso a jornadas más frescas tras el episodio de inestabilidad.

Alerta naranja por viento

En paralelo, el SMN mantiene una alerta naranja por fuertes vientos para sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén.

Allí se esperan vientos del sector oeste de entre 80 y 100 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 130 kilómetros por hora en las zonas de mayor altura, fenómeno que podría provocar una importante reducción de la visibilidad.

Elonce