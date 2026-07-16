El sector empresario respaldó la reforma previsional y advirtió que el desfinanciamiento de la Caja "afecta a todos los entrerrianos"

El documento de respaldo a la reforma fue firmado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (Cicer), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Consideraron que la reforma “aborda un tema trascendente en la provincia como es el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos” y afirmaron que “solucionarlo es clave para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad, impulsar la inversión y abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”.

“La magnitud del déficit previsional exige decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo, por su impacto en el conjunto de la economía provincial”, sostuvieron.

“El desfinanciamiento del sistema previsional afecta a todos los entrerrianos porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado”, enfatizaron.

En ese sentido, destacaron que la iniciativa reconoce la gravedad del problema, preserva los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y propone una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema”.

“Los fundamentos resultan consistentes con una premisa central: defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad”, aseveró.

Luego ratificaron “la importancia de ordenar las cuentas públicas, modernizar el

Estado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo” y expresaron que “ello es clave para el desarrollo de la provincia”.

“La reforma previsional responsable es una condición necesaria para construir una provincia más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y con capacidad real de acompañar el desarrollo productivo”.

Tras la media sanción, las entidades sostuvieron la necesidad de “continuar el debate legislativo con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, sin dilaciones que profundicen el problema. La provincia necesita acuerdos maduros y decisiones firmes”.

“Es clave ahora que los Diputados avancen definitivamente hacia una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento”.

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