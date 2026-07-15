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Seguí: Edgardo Müller gestionó mejoras para el Centro de Salud del barrio Virgen de la Merced

El intendente de Seguí, Edgardo Müller, mantuvo una reunión con el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, Dr. Daniel Blanzaco, con el objetivo de avanzar en distintas gestiones orientadas a fortalecer la atención sanitaria en esa localidad.
Entre Ríos15 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Durante el encuentro, las autoridades abordaron iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud ubicado en el barrio Virgen de la Merced, una dependencia clave para la asistencia sanitaria de los vecinos de ese sector.

Las gestiones impulsadas por el municipio buscan optimizar las condiciones del establecimiento y continuar fortaleciendo la red de atención primaria, considerada el primer nivel de acceso al sistema público de salud.

La reunión forma parte de las acciones de coordinación entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Seguí para impulsar mejoras en la infraestructura y los servicios de salud que se brindan a la comunidad.

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