Compactaron unas 260 unidades vehiculares retenidas en Crespo

Se procedió a la disposición final de los rodados secuestrados en procedimientos de la Policía de Entre Ríos, Tránsito y Guardia Urbana Municipal, completando el trabajo iniciado con los controles, que fortalece el orden público y contribuye al cuidado del ambiente. “Cada unidad que ingresó a este proceso es el resultado de un trabajo articulado entre distintas instituciones del Estado”, destacó el intendente Marcelo Cerutti, quien estuvo acompañado por Luciano Ríos, responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana.

Desde el municipio, destacaron que "la seguridad no termina cuando un vehículo es retenido. Cada procedimiento realizado por la Policía de Entre Ríos, los inspectores de Tránsito o la Guardia Urbana Municipal inicia un proceso administrativo y legal que debe cumplirse hasta su última instancia. La compactación de vehículos representa ese paso final: una acción que consolida el trabajo de prevención y control, fortalece el orden público y garantiza la correcta disposición de los rodados que no fueron retirados por sus titulares".

Este viernes 17, la Municipalidad de Crespo concretó la compactación de 21 automóviles y 245 motocicletas retenidos entre 2020 y principios de 2025, mediante el Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Pro.de.co).

En ese sentido, el presidente municipal remarcó la importancia de los “procedimientos y controles que se realizan en conjunto entre agentes de la Policía de Entre Ríos, Inspectores de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal, que permitieron retirar de circulación vehículos involucrados en distintas actuaciones”.

Además, precisó que de esta forma “con la compactación completamos ese proceso, liberando espacios, reduciendo riesgos ambientales y consolidando una ciudad más ordenada”.

La compactación también permite optimizar los espacios destinados al depósito de vehículos, disminuir los riesgos ambientales derivados de su permanencia prolongada y asegurar una administración responsable de los bienes que permanecen bajo custodia del Estado.

Luciano Ríos informó “en primer término, el infractor tiene un plazo para pasar a regularizar la situación y retirarlo. De lo contrario, pasado los seis meses, el municipio tiene la potestad de desguazarlo o compactarlo”.

Los trabajos de compactación se desarrollaron en un sector del Centro Cultural ‘La Estación’, respetando los procedimientos técnicos, administrativos y legales previstos para este tipo de intervenciones. Los vehículos incluidos en esta etapa permanecieron bajo custodia durante los plazos establecidos, luego de haberse agotado las instancias previstas para que sus titulares pudieran regularizar su situación y recuperarlos.

En cumplimiento de la Ordenanza Nº 77/15, la Municipalidad de Crespo intimó oportunamente mediante edictos a los titulares, poseedores o personas con derechos suficientes sobre los rodados involucrados, otorgándoles un plazo improrrogable de 30 días —con vencimiento el 15 de junio de 2026— para presentarse ante el Juzgado de Faltas, acreditar la documentación correspondiente y cancelar las multas, gastos y accesorios exigibles.

Vencido ese plazo sin que se efectuara el retiro de los vehículos, el municipio quedó habilitado para disponer su compactación, desguace o venta por pieza o peso, según la situación particular de cada unidad, completando así el procedimiento previsto por la normativa vigente.

Como parte del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco), esta acción también tiene un fin solidario. Los recursos obtenidos por la venta del material reciclable serán destinados a la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza (ACADME), acompañando la tarea que la institución desarrolla en beneficio de la comunidad.

En el lugar también estuvieron: Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente) y Juan Gareis (director de Servicios Públicos).