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Caso Barreto: dictaron prisión preventiva a los 5 detenidos en Diamante

Están imputados por Homicidio Simple. Se abstuvieron de declarar, pero igualmente estarán privados de su libertad durante los próximos dos meses.
Policiales/Judiciales18 de julio de 2026


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La investigación por el crimen de Sebastián Barreto, el joven de 31 años asesinado a puñaladas el pasado miércoles por la noche en Diamante, sumó un capítulo judicial clave. Los cinco hombres detenidos durante los múltiples operativos policiales fueron imputados formalmente por el delito de Homicidio Simple. Al momento de prestar declaración indagatoria, todos hicieron uso de su derecho constitucional y se abstuvieron de declarar.

Tras la audiencia de imputación, la jueza de Garantías interviniente ordenó la prisión preventiva por el término de 60 días para la totalidad de los sospechosos.

La medida coincide con la solicitud del fiscal de la causa, Gilberto Robledo, quien fundamentó de manera contundente la necesidad del arresto preventivo basándose en la existencia de peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, apuntó Ahora. Mientras se desarrolle el proceso, los imputados quedarán alojados en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante.

Aunque el crimen ocurrió alrededor de las 22:00, en medio de la euforia por los festejos de miles de ciudadanos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, los investigadores descartaron rápidamente cualquier vínculo con las celebraciones futbolísticas.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a un trasfondo comercial y vecinal. Fuentes del caso indicaron que la víctima y los agresores mantenían severos problemas de convivencia motivados por la comercialización de pescados en la ciudad, una disputa de larga data que habría desencadenado el fatal desenlace en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi.

Un exfutbolista de Primera entre los arrestados

El caso cobró una fuerte repercusión pública al confirmarse la identidad de uno de los involucrados. Se trata de S.E.S., de 36 años, un exfutbolista profesional que llegó a jugar en la Primera División del fútbol argentino. El exmediocampista debutó oficialmente en 2009 vistiendo la camiseta de Colón de Santa Fe bajo la conducción técnica de Antonio “Turco” Mohamed, club con el que disputó 14 partidos oficiales.

Los restantes cuatro imputados —de 50, 45, 25 y 23 años— son familiares directos del exdeportista y fueron arrestados en forma conjunta durante los procedimientos del pasado jueves.

La causa avanza a paso firme luego de los cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia en distintos barrios de Diamante. En esos operativos, el personal policial logró el secuestro de elementos vitales para el expediente: armas de fuego, armas blancas (que podrían ser compatibles con las heridas que causaron la muerte de Barreto), teléfonos celulares, prendas de vestir con posibles manchas hemáticas y dos vehículos que habrían sido utilizados en la escena del crimen.

Todos los elementos ya fueron derivados a los laboratorios periciales correspondientes, mientras la Fiscalía trabaja en recolectar más testimonios para determinar con exactitud el grado de participación y el rol que cumplió cada uno de los cinco imputados en el homicidio.

WhatsApp Image 2026-07-16 at 17.39.28Cinco detenidos por el homicidio en Diamante

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