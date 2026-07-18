Caso Barreto: dictaron prisión preventiva a los 5 detenidos en Diamante

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a un trasfondo comercial y vecinal. Fuentes del caso indicaron que la víctima y los agresores mantenían severos problemas de convivencia motivados por la comercialización de pescados en la ciudad, una disputa de larga data que habría desencadenado el fatal desenlace en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi.
Un exfutbolista de Primera entre los arrestados
El caso cobró una fuerte repercusión pública al confirmarse la identidad de uno de los involucrados. Se trata de S.E.S., de 36 años, un exfutbolista profesional que llegó a jugar en la Primera División del fútbol argentino. El exmediocampista debutó oficialmente en 2009 vistiendo la camiseta de Colón de Santa Fe bajo la conducción técnica de Antonio “Turco” Mohamed, club con el que disputó 14 partidos oficiales.
Los restantes cuatro imputados —de 50, 45, 25 y 23 años— son familiares directos del exdeportista y fueron arrestados en forma conjunta durante los procedimientos del pasado jueves.
La causa avanza a paso firme luego de los cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia en distintos barrios de Diamante. En esos operativos, el personal policial logró el secuestro de elementos vitales para el expediente: armas de fuego, armas blancas (que podrían ser compatibles con las heridas que causaron la muerte de Barreto), teléfonos celulares, prendas de vestir con posibles manchas hemáticas y dos vehículos que habrían sido utilizados en la escena del crimen.
Todos los elementos ya fueron derivados a los laboratorios periciales correspondientes, mientras la Fiscalía trabaja en recolectar más testimonios para determinar con exactitud el grado de participación y el rol que cumplió cada uno de los cinco imputados en el homicidio.