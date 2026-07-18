Caso Barreto: dictaron prisión preventiva a los 5 detenidos en Diamante

La investigación por el crimen de Sebastián Barreto, el joven de 31 años asesinado a puñaladas el pasado miércoles por la noche en Diamante, sumó un capítulo judicial clave. Los cinco hombres detenidos durante los múltiples operativos policiales fueron imputados formalmente por el delito de Homicidio Simple. Al momento de prestar declaración indagatoria, todos hicieron uso de su derecho constitucional y se abstuvieron de declarar.

Tras la audiencia de imputación, la jueza de Garantías interviniente ordenó la prisión preventiva por el término de 60 días para la totalidad de los sospechosos.

La medida coincide con la solicitud del fiscal de la causa, Gilberto Robledo, quien fundamentó de manera contundente la necesidad del arresto preventivo basándose en la existencia de peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, apuntó Ahora. Mientras se desarrolle el proceso, los imputados quedarán alojados en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante.

Aunque el crimen ocurrió alrededor de las 22:00, en medio de la euforia por los festejos de miles de ciudadanos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, los investigadores descartaron rápidamente cualquier vínculo con las celebraciones futbolísticas.