Iniciaron un sumario a un empleado estatal y deberá devolver más de $18 millones

El Gobierno de Entre Ríos oficializó tres decretos vinculados con la situación administrativa de agentes estatales. Las medidas incluyeron la apertura de un sumario administrativo, la cesantía de una trabajadora por inasistencias injustificadas y la intimación para recuperar casi 21,3 millones de pesos percibidos indebidamente.

A través del Decreto Nº 1781, el Ejecutivo dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra un agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, quien revestía la categoría de Profesional "C", por registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo. Según el decreto, la conducta podría encuadrarse en las causales de cesantía previstas en la Ley de Empleo Público de la provincia.

En la misma resolución, el Gobierno aprobó la liquidación de los haberes percibidos indebidamente por el trabajador, por un total de 18.348.943,45 pesos, más los intereses correspondientes calculados conforme a la tasa activa del Banco Nación.

Además, lo intimó a reintegrar esa suma en un plazo de 30 días corridos desde su notificación. En caso de incumplimiento, se dispuso la intervención de la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales necesarias para recuperar los fondos públicos.

Cesantía de una trabajadora de un comedor escolar

Por otra parte, mediante el Decreto Nº 1782/26, el Ejecutivo dio por finalizado un sumario administrativo iniciado en 2024 contra una agente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, que prestaba servicios en el Comedor Escolar de la Escuela Nº 26 "Leandro N. Alem", del departamento Victoria.

Como resultado del procedimiento, el Gobierno resolvió aplicar la sanción de cesantía, al considerar acreditadas 22 inasistencias injustificadas durante 2024, conducta tipificada como causal de cesantía por el marco regulatorio del empleo público provincial.

La resolución ordena notificar la medida e incorporar las actuaciones a las áreas administrativas correspondientes.

Recupero de haberes en el Ministerio de Salud

En tanto, mediante el Decreto Nº 1783/26, al que accedió Elonce, el Gobierno consolidó una deuda de 2.977.780,17 pesos correspondiente a haberes percibidos indebidamente por un agente del Ministerio de Salud.

La resolución intima al trabajador a devolver ese monto, más los intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación, en un plazo de 15 días desde su notificación.

Asimismo, el decreto establece que, si el reintegro no se concreta dentro del plazo previsto, la Fiscalía de Estado deberá iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar los fondos.