Conducía alcoholizado y chocó contra un camión estacionado

Un hombre de 47 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial en la noche del lunes en la rotonda que conecta la Ruta Nacional Nº 174 con la Ruta Provincial Nº 11, en la ciudad de Victoria. Además, el test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito Municipal arrojó resultado positivo y el automóvil fue retenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.45, cuando por causas que se investigan un automóvil Toyota Corolla continuó su marcha hacia la rotonda y terminó impactando contra un camión Ford Cargo 1722, que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del choque, el conductor sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por personal del servicio de emergencias. Tras ser examinado, los profesionales determinaron que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica y de Tránsito Municipal. Al realizar el control de alcoholemia al conductor, el resultado fue de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a la retención del vehículo y al labrado del acta correspondiente, conforme a la normativa vigente.