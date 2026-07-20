Un muerto y cuatro heridos tras una balacera en Paraná

Una balacera ocurrida en Barrio Humito de Paraná dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos. Todo sucedió este domingo a la tarde, poco después de la final del Mundial 2026 que disputó la Selección Argentina.

Producto del tiroteo, se constató la muerte de una persona, informó Reporte 100.7. El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Cura Gil y Obligado, donde, de acuerdo con la información preliminar, cinco personas fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas falleció en el lugar tras haber recibido, presuntamente, un impacto de bala en la cabeza. Además, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Un importante operativo policial se desplegó en la zona, con la intervención de efectivos y personal de Criminalística, mientras la Fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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