Camioneta en la que viajaba una familia, despistó de la ruta, cayó a un arroyo y quedó semisumergida

Camioneta en la que viajaba una familia cayó a un arroyo durante la tarde de este lunes en la Ruta Provincial 1, a la altura del Arroyo Sarandí, en el departamento Federación. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que despistó, volcó y terminó semisumergido en el cauce.

Personal policial intervino en el lugar del siniestro y constató que se trataba de una camioneta Pick Up Mitsubishi, conducida por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer y un menor, todos con domicilio en Colonia Santa María.

Según los primeros testimonios recabados por los efectivos, la familia se dirigía hacia la ciudad de Chajarí cuando, a unos 50 metros antes de llegar al primer puente sobre el Arroyo Sarandí, el conductor perdió el dominio del rodado.

No hubo personas lesionadas

Tras el vuelco, el vehículo quedó dentro del arroyo y posteriormente pudo ser retirado del lugar con la asistencia correspondiente.

Pese a la espectacularidad del accidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un centro de salud.