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Trabajadores municipales obtienen un 4% de aumento salarial, en dos tramos

El incremento de haberes es para operarios de Planta Permanente, Planta Transitoria y Personal Temporario con Jornada Reducida. Se efectivizarán con una distribución porcentual en mitades.
Crespo22 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Municipalidad de Crespo

El Departamento Ejecutivo acordó con delegados del SUOYEM Crespo, una suba de salarios para todas las categorías que componen el escalafón de Planta Permanente, Planta Transitoria y Personal Temporario con Jornada Reducida del municipio local. Ascenderá al 2% para julio de 2026, y 2% para la liquidación de agosto de este año, pudo confirmar Estación Plus Crespo.  

Buscan "reconocer el desempeño" e "incentivar la mejora en la prestación", hicieron saber las autoridades locales, sosteniendo que se "entiende necesario aumentar los salarios del personal municipal, con el fin de ayudar a sostener el poder adquisitivo salarial", y "asegurar el cumplimiento de las guardias permanentes y rotativas, tarea que debe ser remunerada adecuadamente", explicaron.

La gestión aseguró que puede afrontar este incremento para los trabajadores, sin afectar el equilibrio presupuestario ni los compromisos contraídos.

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