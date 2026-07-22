Trabajadores municipales obtienen un 4% de aumento salarial, en dos tramos

El Departamento Ejecutivo acordó con delegados del SUOYEM Crespo, una suba de salarios para todas las categorías que componen el escalafón de Planta Permanente, Planta Transitoria y Personal Temporario con Jornada Reducida del municipio local. Ascenderá al 2% para julio de 2026, y 2% para la liquidación de agosto de este año, pudo confirmar Estación Plus Crespo.

Buscan "reconocer el desempeño" e "incentivar la mejora en la prestación", hicieron saber las autoridades locales, sosteniendo que se "entiende necesario aumentar los salarios del personal municipal, con el fin de ayudar a sostener el poder adquisitivo salarial", y "asegurar el cumplimiento de las guardias permanentes y rotativas, tarea que debe ser remunerada adecuadamente", explicaron.

La gestión aseguró que puede afrontar este incremento para los trabajadores, sin afectar el equilibrio presupuestario ni los compromisos contraídos.