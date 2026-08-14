AVACC en la cuenta regresiva para entregar un nuevo patrullero a Comisaría Crespo

Desde comienzos de año, AVACC -Asociación Vecinal de Ayuda a Comisaría Crespo- se encuentra gestionando la posibilidad de renovación de uno de los móviles afectados al patrullaje de esta jurisdicción. Las operatorias fueron avanzando y es casi inminente la entrega formal.

Nélson Cepeda, ex presidente de la institución y actual integrante de la Comisión Directiva, confirmó a Estación Plus Crespo: "Estamos súper contentos con la nueva adquisición, de una camioneta Hilux, que va a cumplir funciones como patrullero. Estamos ultimando los últimos detalles, en lo que refiere al convenio de Comodato (préstamo de uso gratuito) que se celebra con la Policía de Entre Ríos; y mientras tanto, la fuerza está abocada al ploteo y la dotación de equipamiento necesario para brindar el servicio de seguridad. Ya en poquito estará en marcha", anticipó.

La inversión se traduce en un reemplazo de móvil: "Se estará dando de baja una Kangoo. Nos gusta tener el parque automotor actualizado, los móviles en condiciones, como para que los oficiales que lleguen a trabajar a la ciudad, lo puedan hacer cómodos y con vehículos que estén en muy buen estado, con capacidad de dar respuesta a las situaciones que se produzcan", explicó Cepeda.