Una aplicación entrerriana busca cambiar la forma de encontrar mascotas perdidas

Encontrar una mascota perdida suele convertirse en una carrera contra el tiempo. Las redes sociales y los grupos de Facebook se transformaron en una herramienta habitual para difundir búsquedas, aunque la gran cantidad de publicaciones y grupos muchas veces dificulta el seguimiento de la información.

A partir de esa problemática surgió Chicho.ar, una aplicación desarrollada por el entrerriano Sebastián Merlo, que busca centralizar y agilizar la información vinculada con mascotas perdidas y encontradas.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Merlo explicó que la iniciativa nació a partir de una experiencia personal y de situaciones que observó en la zona rural.

“Es una aplicación que surge de una necesidad”, señaló. Según relató, al vivir en el campo se encontró con situaciones de animales abandonados y, ante la necesidad de ubicarlos, el primer recurso era recurrir a grupos de Facebook y otras redes sociales. “Ahí comienza como toda una odisea para ubicar los animalitos”, describió.

Cómo funciona Chicho.ar

La plataforma permite realizar dos tipos de reportes: informar que una mascota propia se perdió o comunicar que se encontró un animal en la vía pública.

Uno de los principales recursos de la herramienta es el cruce de datos. El usuario puede incorporar una fotografía y características del animal, como tipo, color y tamaño. A partir de esa información, el sistema busca coincidencias con otras mascotas reportadas como perdidas o encontradas y permite acceder a datos de contacto y lugares donde fueron vistos.

Merlo aclaró que actualmente Chicho.ar no utiliza un dispositivo de rastreo colocado sobre el animal. El funcionamiento se basa en la información que aportan los usuarios.

“Trabaja informando el tipo de animal, color, tamaño, con la foto, más que nada. Lo que permite es agilizar la búsqueda, el cruce de datos y que no se duplique la información”, explicó.

El desarrollador adelantó que existe una segunda etapa del proyecto que contempla incorporar identificaciones físicas para los animales, como una chapita, aunque esa posibilidad todavía se encuentra en fase de planificación.

Una diferencia frente a las publicaciones en redes sociales

Uno de los problemas habituales de las búsquedas a través de redes sociales es que, una vez que el animal aparece, la persona puede no recordar en qué grupos realizó las publicaciones originales.

“Muchas veces pasa que uno perdió la mascota o encontró y lo publica, y después, como son tantos los grupos, te olvidás dónde lo publicaste”, explicó Merlo.

En Chicho.ar, en cambio, cuando el animal regresa a su hogar o es entregado a su propietario, el reporte puede marcarse como solucionado. De esa manera, quienes ingresen posteriormente podrán saber que la mascota ya fue encontrada.

Además, el sistema contempla una limpieza progresiva de la información para evitar que los reportes permanezcan indefinidamente activos.

Disponible en Crespo y otras localidades

Actualmente, la plataforma puede utilizarse a través de Chicho.ar, mientras que la aplicación para dispositivos Android se encuentra en la etapa final del proceso de aprobación para su publicación en Play Store.

El acceso es gratuito para los usuarios.

La herramienta ya está habilitada en Crespo, Paraná, Colonia Avellaneda, Diamante, Ramírez, La Picada, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Villa Urquiza, entre otras localidades.

Los usuarios pueden seleccionar una localidad determinada para recibir información de esa zona o ampliar la búsqueda a toda la provincia.

Merlo explicó que la intención es continuar incorporando localidades y que aquellas comunidades interesadas en utilizar la herramienta pueden comunicarse para solicitar su habilitación.

Más de 200 usuarios y 20 reencuentros

A poco más de un mes de su lanzamiento, los primeros resultados son alentadores para el creador de la plataforma.

“Estamos pasando ya los 200 usuarios y se han reportado ya 20 reencuentros”, contó Merlo durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

La aplicación comenzó a funcionar a principios de julio y, desde entonces, además de sumar usuarios, incorporó información de distintos puntos de la provincia.

“Más que feliz con eso. Agradecido a todos los que se han sumado, a la familia también, que apoyó un montón”, expresó.

Un mapa para seguir el recorrido de los animales

Otra de las funciones que ofrece Chicho.ar es la posibilidad de incorporar al mapa los lugares donde una mascota fue observada.

Esto permite registrar distintos puntos de avistamiento y seguir los posibles desplazamientos del animal mientras continúa la búsqueda.

Según explicó Merlo, esta función puede resultar especialmente útil cuando diferentes personas observan al mismo animal en distintos sectores y aportan la ubicación a la plataforma.

Una herramienta pensada también para prevenir

El creador de Chicho.ar destacó que la idea es que las personas no esperen a perder una mascota para comenzar a utilizar la herramienta.

También apuntan a generar conciencia a través de las redes sociales, especialmente ante situaciones que pueden provocar un aumento de animales extraviados.

Merlo mencionó como ejemplo los festejos posteriores a partidos del Mundial, cuando el uso de pirotecnia, ruidos y grandes concentraciones de personas puede generar temor y desorientación en algunos animales.

En ese contexto, la plataforma busca convertirse en una herramienta complementaria a las redes sociales tradicionales, pero con información organizada y posibilidad de actualizar los reportes.

Por el momento, Chicho.ar puede utilizarse ingresando directamente al sitio web, mientras se aguarda la habilitación definitiva de la aplicación en Play Store.

“Quisimos hacer algo práctico, que sea rápido de usar y que le sirva a la gente”, resumió Merlo al explicar el objetivo central de la iniciativa.