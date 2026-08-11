San Benito pondrá en funcionamiento un sistema de fotomultas en tres puntos de la ciudad

La Municipalidad de San Benito informó que en los próximos días comenzará a funcionar el Sistema de Fotomultas, destinado a reforzar los controles de tránsito y mejorar la seguridad vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Según se indicó oficialmente, los dispositivos estarán instalados en tres intersecciones:

Avenida San Martín y Avenida Friuli.

Avenida Friuli y Avenida Guido Marizza.

Bulevar Basavilbaso y Avenida Guido Marizza.

Qué infracciones detectará

El sistema permitirá registrar diferentes faltas de tránsito consideradas de riesgo para la circulación.

Entre ellas se encuentra el cruce de semáforos en rojo, una maniobra que puede poner en peligro tanto a quien la realiza como al resto de los usuarios de la vía pública.

También se controlará la invasión de la senda peatonal, con el objetivo de preservar el espacio destinado exclusivamente al cruce de peatones.

Otro de los aspectos que serán fiscalizados es el exceso de velocidad. Desde el municipio recordaron que el límite permitido en los sectores alcanzados por el control es de 40 kilómetros por hora.

Asimismo, el sistema permitirá detectar motociclistas que circulen sin casco reglamentario, en el marco de las medidas destinadas a prevenir lesiones y consecuencias graves ante eventuales siniestros viales.

Controles con una unidad móvil

Además de las cámaras fijas, una unidad móvil realizará operativos de control en distintos puntos de San Benito, por lo que la fiscalización no estará limitada a las tres intersecciones donde se instalarán los dispositivos.

Desde la Municipalidad señalaron que la implementación del sistema tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a una circulación más segura para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

En ese sentido, solicitaron a quienes transiten por la ciudad respetar las velocidades permitidas, la señalización y las normas de tránsito vigentes.