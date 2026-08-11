Turismo en Entre Ríos: advierten que la situación es “peor que durante la pandemia” y reclaman medidas para el sector

“Es tristísimo lo que está pasando. Jamás pensamos que íbamos a atravesar una pandemia y pudimos sobrevivir. Y mucho menos pensamos que esto iba a ser peor que la pandemia”, sostuvo Schey al describir la situación que atraviesa el turismo en Entre Ríos.

El dirigente explicó que, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, cuando hubo políticas públicas de asistencia para uno de los sectores más afectados, actualmente los prestadores enfrentan dificultades para sostener sus actividades, afrontar impuestos y absorber el incremento de los servicios.

Críticas a la gestión provincial

Consultado sobre la posibilidad de que se declare la emergencia para el sector, Schey cuestionó el rumbo de la actual Secretaría de Turismo de Entre Ríos y marcó diferencias con la gestión que esperaba cuando integrantes de la Cámara pasaron a ocupar cargos en el Gobierno.

“Casi todos los que están en la Secretaría de Turismo venían de la Cámara y la usaron para poder llegar con la intención de hacer lo que toda la vida reclamamos: que la actividad turística tenga los profesionales que merecíamos y que se hagan las cosas de otra manera”, señaló.

Sin embargo, consideró que actualmente “se están cometiendo bastantes errores” y acusó a la gestión de intentar mostrar una realidad diferente a la que atraviesan los prestadores. “Hay muchas mentiras y tratan de vender espejitos”, afirmó.

También cuestionó el funcionamiento del Ente Mixto de Turismo. Según relató, hasta el momento hubo una sola reunión, en la que se presentó un informe sobre las acciones realizadas y se buscó el aval de la Cámara, pero la entidad finalmente no lo otorgó. “En la realidad no funciona. No se está haciendo absolutamente nada”, sostuvo.

“Las peores vacaciones de invierno”

Schey aseguró que las vacaciones de invierno fueron “las peores” que recuerda en sus 26 años de actividad turística y anticipó además preocupación por el impacto que podrían tener las inundaciones sobre distintos destinos entrerrianos de cara a la temporada estival.

A este escenario se suma, según explicó, la caída del consumo de uno de los principales públicos que recibe la provincia: los turistas provenientes de Buenos Aires.

“El gran centro emisor de Entre Ríos es Buenos Aires, la clase media trabajadora que junta un manguito para hacerse dos o tres escapadas por año y venir a la provincia”, explicó en declaraciones a “Sexto sentido” (Radio el Observador)”.

Según Schey, ese segmento se encuentra actualmente endeudado y dejó de viajar, lo que repercute directamente en los destinos entrerrianos.

En contraste, señaló que algunos establecimientos de mayor categoría, como los hoteles cuatro y cinco estrellas y los complejos termales, mantienen niveles de ocupación porque apuntan a otro segmento del mercado. Sin embargo, remarcó que cuentan con una cantidad limitada de plazas y que sus registros no pueden utilizarse para representar la situación general del turismo provincial: “En base a eso dicen que la ocupación es buena, pero no es real”, cuestionó.

Críticas a los números de CAME

El dirigente también puso en duda las estadísticas difundidas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al considerar que la entidad perdió respaldo y que sus números no reflejan la realidad del sector.

“CAME pasó a ser una institución que no tiene respaldo y miente con los números”, manifestó y señaló que muchos de sus representantes son funcionarios.

Finalmente, Schey resumió el escenario que atraviesa la actividad turística entrerriana con una definición contundente: “El panorama es bastante negro”.

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