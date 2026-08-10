OSER advierte a sus afiliados ante posibles estafas virtuales en nombre de la institución
Entre Ríos10 de agosto de 2026
Ante la denuncia de intentos de estafa haciéndose pasar por personal de OSER vía WhatsApp, la Obra Social de Entre Ríos aclara a sus afiliados que toda información sobre coberturas, programas y todo lo relacionado con el servicio que brinda la misma, es y será siempre comunicado vía canales oficiales.
Cabe aclarar que desde OSER nunca se solicitará contraseñas, CBU u otra información de carácter privado. Además, la obra social no realiza llamados telefónicos ni manda mensajes a través de otras aplicaciones de mensajería instantánea a afiliados, a menos que éste haya generado una consulta previa habilitando ese canal de comunicación.
¿Cómo protegerte?
-Verificá la identidad: que el sitio o la cuenta sea la cuenta oficial de OSER.
-Nunca hagas clic en enlaces dudosos o promociones en redes.
-Si se comunican sin motivo con vos vía llamada o Whatsapp no brindes datos sensibles.
Ante cualquier duda o consulta comunicate con el 0800 4444 677 o dirigite a la sede de OSER más cercana.
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