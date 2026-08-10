OSER advierte a sus afiliados ante posibles estafas virtuales en nombre de la institución

Cabe aclarar que desde OSER nunca se solicitará contraseñas, CBU u otra información de carácter privado. Además, la obra social no realiza llamados telefónicos ni manda mensajes a través de otras aplicaciones de mensajería instantánea a afiliados, a menos que éste haya generado una consulta previa habilitando ese canal de comunicación.

¿Cómo protegerte?

-Verificá la identidad: que el sitio o la cuenta sea la cuenta oficial de OSER.

-Nunca hagas clic en enlaces dudosos o promociones en redes.

-Si se comunican sin motivo con vos vía llamada o Whatsapp no brindes datos sensibles.

Ante cualquier duda o consulta comunicate con el 0800 4444 677 o dirigite a la sede de OSER más cercana.