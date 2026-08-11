Vialidad Provincial reconvertirá la Zonal Paraná: “No habrá despidos”, aseguró Donda

La reconversión de la Zonal Paraná de Vialidad Provincial generó preocupación entre sus trabajadores y un fuerte cuestionamiento del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER). Ante el planteo gremial, el director administrador del organismo, Exequiel Donda, explicó que la decisión apunta a modificar la estructura operativa y aseguró que “no habrá despidos” ni cierre de otras zonales.

Donda sostuvo que la Zonal Paraná actualmente tiene bajo su órbita alrededor de 130 kilómetros de caminos, una extensión considerablemente menor respecto de otras jurisdicciones. Según indicó, algunas zonales administran entre 800 y 2.000 kilómetros de la red vial provincial.

“Entendimos siempre que no tenía sentido que la Zonal Paraná fuera una zonal más con la poca cantidad de kilómetros que tiene de caminos rurales, que son solo alrededor de 130 kilómetros”, explicó el funcionario.

Qué ocurrirá con la Zonal Paraná

El titular de Vialidad Provincial aclaró que el organismo continuará desarrollando tareas en el departamento y remarcó que se trata de una reorganización de su estructura.

“No vemos que tenga que haber esta estructura tan grande para solo 130 kilómetros”, afirmó Donda y explicó que la repartición provincial tiene como función principal atender caminos rurales y rutas provinciales.

En ese sentido, sostuvo que maquinaria y personal de Paraná ya venían colaborando con otras zonales que necesitaban refuerzos. “Hay máquinas de la Zonal Paraná trabajando en Concordia, Tala y hay alguna máquina en Cerrito”, ejemplificó.

Donda señaló que esa función continuará, aunque bajo una organización diferente. Parte de la estructura quedará vinculada al área de Canteras y Obras por Administración, desde donde se brindará asistencia a otras jurisdicciones.

No va a haber despidos”

Uno de los principales puntos planteados por SOEVER estuvo relacionado con el futuro de los casi 30 empleados que se desempeñan actualmente en la Zonal Paraná. Donda rechazó que la modificación implique pérdida de puestos laborales.

“No va a haber despidos por este motivo del cierre de una zonal, no va a haber otro cierre de zonal”, aseguró a Elonce.

También afirmó que los trabajadores conservarán su situación laboral. “Tampoco queremos perjudicar a ninguno de los trabajadores porque vamos a hacer que ellos tengan la misma situación que tenían, pero trabajando desde otra estructura”, manifestó.

Según detalló, son 28 agentes involucrados en la reorganización y ya se mantuvieron reuniones con representantes sindicales y delegados para analizar la distribución del personal y la maquinaria.

“Tenemos trabajo para todos para que sigan haciéndolo”, sostuvo Donda. Agregó que, cuando deban trasladarse hacia otros puntos de Entre Ríos para desarrollar tareas, “se les pagarán los viáticos que correspondan”.

Cómo se atenderán los caminos

Tras la reconversión, los aproximadamente 130 kilómetros que estaban bajo la responsabilidad de la Zonal Paraná serán distribuidos entre las zonales de Cerrito y Seguí, tomando como referencia la Ruta Nacional 18.

En tanto, algunas tareas específicas, como el mantenimiento del Acceso Norte, continuarán realizándose mediante la estructura que permanecerá operativa en Paraná.

Donda también anunció la incorporación de equipamiento destinado a reforzar la capacidad operativa. Mencionó la compra de tres motoniveladoras, tres compactadores, tres regadores y dos retroexcavadoras, que permitirán conformar equipos para trabajar simultáneamente en distintas regiones.

“Estamos comprando maquinaria para hacer una Vialidad mejor, más fuerte, más equipada y que trabaje de manera más eficiente”, enfatizó.

El reclamo de SOEVER

La explicación de Donda llegó después de que el secretario general de SOEVER, Federico Colominas, expresara ante Elonce la preocupación sindical por la decisión.

“Estamos totalmente en desacuerdo con esta decisión”, había manifestado Colominas, quien cuestionó que el gremio no hubiera sido convocado previamente para analizar alternativas.

El dirigente sostuvo que la situación no solamente preocupa por los trabajadores directamente involucrados, sino también por la capacidad operativa de Vialidad ante eventuales contingencias climáticas.

“Entendemos que los momentos actuales que se viven y la importancia que tiene Vialidad en una provincia productiva como la nuestra, y estando prácticamente sobre una emergencia hídrica y vial, lejos de cerrar nosotros estamos convencidos de que lo que se necesita es fortalecer Vialidad”, planteó.

La propuesta alternativa del sindicato

SOEVER propuso transformar la actual dependencia en una suerte de “zonal volante”, equipada para asistir a otros departamentos cuando las circunstancias lo requieran.

“Desde nuestro lugar planteamos la propuesta de crear, por así decirlo, una zonal volante, es decir, una zonal con equipamiento que pueda asistir particularmente a las otras zonales”, explicó Colominas.

El gremio consideró que esa alternativa permitiría aprovechar la ubicación de Paraná y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente frente a lluvias, crecidas de ríos y problemas en caminos rurales.

Colominas también señaló que los trabajadores evalúan realizar una convocatoria frente a la sede central de Vialidad Provincial y no descartó analizar otras medidas si no prosperan las alternativas planteadas.

Las diferencias sobre el funcionamiento de Vialidad

El sindicato también cuestionó el estado general del parque automotor y sostuvo que existe una reducción de personal y maquinaria respecto de años anteriores. “En cada una de las zonales tenemos menos de la mitad de maquinaria, la mitad de personal; en los talleres y en la cantera, igual”, aseguró Colominas.

Donda, por su parte, defendió el proceso de reorganización y las inversiones previstas. Consideró que la Zonal Paraná actualmente funciona, en los hechos, como apoyo de otras jurisdicciones y que esa tarea puede realizarse de manera más eficiente mediante otra estructura.

“La noticia es ‘se cierra la Zonal Paraná’ y tal vez políticamente haga ruido, pero en la realidad es para mayor eficiencia y para una mejoría de Vialidad”, concluyó el titular del organismo.