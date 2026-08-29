Ricardo Darín sobre las producciones argentinas: “Si no fuera por Netflix, estaríamos en el horno”

El actor Ricardo Darín reflexionó sobre el panorama actual de la industria audiovisual nacional y el desafío que implicó llevar adelante la adaptación de El Eternauta, proyecto cuya segunda temporada continúa en etapa de desarrollo.

Si bien se negó a afirmar que la segunda entrega se estrene en el 2027, como declaró previamente, aseguró que la espera "habrá valido la pena": "La expectativa que generó la primera temporada de El Eternauta de alguna manera moralmente nos obliga a que, como mínimo, tenga la misma calidad. Queremos responderle a la audiencia", contó en declaraciones radiales.

La serie de ciencia ficción inspirada en el cómic no solo fue un éxito entre los adultos nostálgicos, sino que también impactó a los más pequeños.

Darín expresó su sorpresa al ser reconocido por fanáticos de todas las edades: "Lo que ha ocurrido con los chicos con El Eternauta es algo que a mí no deja de asombrarme. Antes de El Eternauta yo caminaba por la calle y los adultos me saludaban, pero no podías esperar que los chicos me conocieran. Bueno, eso dejó de ocurrir y yo no lo puedo creer. Me llena de orgullo y de satisfacción".

En ese sentido, Darín sostuvo que una producción de la talla de El Eternauta pudo llevarse a cabo gracias a la gran inversión que las plataformas de streaming internacionales realizaron en la ficción argentina en los últimos años: "Se produjo gracias a, creo yo, la intervención de una productora como K&S Films, que realmente se puso los pantalones y se la jugó, y a una plataforma como Netflix".

Dicho sea de paso, a quienes tenemos que agradecerles últimamente que gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se deben a la aparición de las plataformas, porque si no estaríamos en el horno, todos lo sabemos", opinó.

Asimismo, habló del deseo de poder generar producciones nacionales, sin la intervención de terceros: "Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters 'con la nuestra' y no tener que depender de otros, pero por el momento estamos, creo yo, saliendo adelante con bastante hidalguía".

El Eternauta forma parte de la fuerte apuesta de Netflix en la industria local, que presentará al menos 19 producciones originales hechas en Argentina para 2026 y 2027.

Además de la megaproducción de la serie de ciencia ficción, el actor estrenará "Lo dejamos acá", una película que coprotagoniza junto a Diego Peretti, el próximo 16 de octubre en Netflix. Sobre ella, contó: "Es una historia rara... yo creo que es divertida, pero no es solamente divertida y eso me parece que no es poco. Va a ser controversial, no es de fácil digestión, sobre todo para aquellos que han tenido la oportunidad de atravesar situaciones terapéuticas".