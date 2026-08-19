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Murió José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

La triste noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales oficiales.
Espectáculos19 de agosto de 2026


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El músico José Luis "Pucho" Ponce, conocido por su papel como histórico bajista de Los Tekis, falleció en la madrugada de este miércoles.

La agrupación musical confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.

Desde el conjunto jujeño despidieron al artista, a quien definieron como amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida.

En su mensaje, resaltaron que su presencia fue fuerte, valiosa e inmensa como su corazón, prometiendo un reencuentro hasta el próximo carnaval.

Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, provincia de Córdoba. Su incorporación a Los Tekis se produjo en 1995, donde desempeñó un papel fundamental como pilar rítmico a lo largo de más de tres décadas. Más allá de su labor en la música, el bajista también se destacó en su vida profesional como dibujo y conductor radial.

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