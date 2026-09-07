Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó y cómo se encuentra

Luego de ausentarse a la grabación de su programa, por un cuadro gripal, Mirtha Legrand tuvo que ser internada en el Sanatorio Mater Dei.

Periodistas allegados llevaron tranquilidad y confirmaron que se trataba de una internación preventiva, en medio de un diagnóstico por Bronquitis. Según se informó, Mirtha se encontraba “de buen ánimo y en sala común”.

También se pudo confirmar la información con una persona cercana a la conductora, quien remarcó que la Chiqui “está fuera de peligro”. “Está internada solo para tenerla más controlada”, explicó a Pronto.

La diva de 99 años, permanecerá internada durante el día y pasará la noche en el sanatorio mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control. Pese a la bronquitis, hasta el momento no presenta fiebre.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, dice el comunicado emitido por el Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.