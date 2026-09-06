Gilda, a 30 años de su muerte: la artista que traspasó los límites de la cumbia

En 1977, tras la muerte de su padre, tuvo que interrumpir sus estudios para hacerse cargo de su familia. Años después, ya adulta, casada y madre de dos hijos, decidió probar suerte en la música después de responder a un aviso clasificado que buscaba vocalistas. Así empezó su faceta como cantante.

El nombre artístico surgió como un homenaje al personaje interpretado por Rita Hayworth en la película Gilda. Miriam Bianchi pasó a ser Gilda y comenzó a hacerse un lugar en una escena tropical en la que ya estaban pisando fuerte Lía Crucet, Gladys “La Bomba Tucumana” y Las Primas.

A diferencia de otras cantantes del género, asociadas a una imagen más sensual y a la estética de la bailanta de los 90, Gilda se mostró morocha, delgada y con una imagen menos sexualizada. Además, escribía sus propias canciones sobre el amor y el desengaño desde una mirada femenina, con la que muchas de sus seguidoras se sintieron identificadas.

Entre 1992 y 1996 publicó seis álbumes de estudio, entre ellos De corazón a corazón, La única, Pasito a pasito con... Gilda, Corazón valiente y Si hay alguien en tu vida. De allí salieron hits que hasta el día de hoy levantan cualquier fiesta: No me arrepiento de este amor (sin dudas, su mayor hit), Fuiste, Paisaje, Corazón valiente y No es mi despedida.