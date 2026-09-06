Gilda, a 30 años de su muerte: la artista que traspasó los límites de la cumbia
06 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
Este lunes 7, se cumplen tres décadas del trágico accidente. Murió a los 34 años, después de apenas cuatro años de carrera, pero su historia continuó para siempre. Discos póstumos, covers, películas, una serie que nunca llegó a estrenarse y hasta canciones de cancha mantienen viva la "Gildamanía".
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