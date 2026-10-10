Las cenizas de Héctor Alterio regresan a la Argentina: cuándo y dónde será la ceremonia

La despedida contará con la presencia de sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, quienes acompañarán el traslado y participarán del homenaje a una de las figuras más destacadas de la actuación argentina. La convocatoria fue difundida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que invitó a recordar la trayectoria y el legado del intérprete.

“Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, expresaron sus hijos al anunciar la ceremonia. Además, adelantaron que el encuentro tendrá un carácter sencillo, en consonancia con la personalidad del actor.

Héctor Alterio La historia de Héctor Alterio entre la Argentina y España Héctor Alterio construyó una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión, con actuaciones en títulos emblemáticos como La tregua, La Patagonia rebelde, La historia oficial, Camila y El hijo de la novia. Su talento trascendió las fronteras argentinas y también alcanzó un amplio reconocimiento en España.

En 1975, el actor se instaló en Madrid después de recibir amenazas de muerte en la Argentina, en el contexto de la violencia política que precedió a la última dictadura militar. A partir de entonces desarrolló buena parte de su trayectoria en el país europeo, aunque mantuvo un vínculo permanente con la cultura argentina, consignó Minuto Uno.