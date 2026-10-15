Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma una nueva premiación a su larga lista de reconocimientos. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en la categoría de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La cobertura inició a las 19 con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal tuvo lugar a partir de las 21:00. Previo a la gala, la vereda de Tango Porteño se convirtió en un gran escenario con el show de Euge Quevedo y el de Ariel Puchetta, junto a Ráfaga.

En la apertura del evento, la dupla de conductores cedió la palabra al presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, quien adelantó en su discurso inaugural que los Martín Fierro se extenderán a Uruguay.

El primer show musical llegó de la mano de Ángela Leiva, quien subió al escenario para interpretar "Amiga traidora". Luego, redobló la apuesta invitando al escenario a Euge Quevedo para cantar en dúo "No podrás".

La noche se caracterizó por realizar grandes reconocimientos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos "La Mona" Jiménez, por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega, quien fue ovacionado por todos los presentes.

Charly García fue galardonado con la distinción especial "Leyenda de leyendas", un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

Pero sin dudas, uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut "Bad Bitch".

El segundo bloque musical estuvo a cargo de Malena Narvay, con un tango que se fusiona con música electrónica. Emanero y Bandana también pasaron por el escenario, con su nueva colaboración. Finalmente, Los Palmeras cerraron las presentaciones de la noche.

La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner. Además, una distinción para Luis Alberto Spinetta.

El Martín Fierro de Platino, el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su extensa trayectoria y por haber atravesado generaciones con su música.

Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Mejor Productor/a Musical.

Big One

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila

Mejor Grupo/Banda:

Turf

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

Javier Zuker

Mejor Artista Pop

Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical

Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil

El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico

Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo

Charly García

Mejor Álbum:

María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración:

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto:

Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino:

Abel Pintos

Mejor Artista Femenina:

María Becerra

Mejor Canción:

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

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