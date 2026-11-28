En la noche de este viernes, el playón de Plaza Sarmiento se colmó de parejas y familias que con muchas expectativas concurrieron a recibir la anhelada Carpeta de Adjudicación del terreno asignado, en el marco del Programa "Crespo Mi Casa".

Minutos antes, el presidente municipal, Marcelo Cerutti, expresó a Estación Plus Crespo: "Este es un momento muy, muy lindo y muy emotivo para todos. El hecho de poder dar la posibilidad de un terreno, que obviamente, no es sólo un bien preciado sino el puntapié para empezar a hacerse su casa. Es lo que vimos que pasó con la entrega de los terrenos anteriores, más del 90% concluye y termina haciendo su casa, viven, la disfrutan. Es algo tan sensible, tan difícil en los momentos que estamos atravesando, y era un compromiso de gestión poder hacer esta oferta para todos los crepenses. Siempre dentro del marco de la transparencia, con todos los detalles, que la gente ya sabe cómo son y cómo trabajamos".

El intendente marcó que esta política pública "forma parte también de lo transversal que tiene la Municipalidad. Quienes estamos en gestión, tenemos que procurar conseguir acceso a la vivienda, acceso al hogar, a la casa; pero también tenemos que conseguir desarrollar educación para los jóvenes, promover capacitaciones para que consigan trabajo, gestionar con los empresarios para que consigan un RINI y puedan ampliar una empresa, cumplir con los compromisos de los consorcios de asfalto, y demás. Es sumamente diverso".

Cerutti mostró su satisfacción por la instancia y en tal sentido, reflexionó: "Cuando uno ve matrimonios, parejas, padres y distintos tipos de grupos familiares, que de alguna forma van a poder llegar a tener su casa; eso nos moviliza. Compartimos hoy la alegría con ellos. Este hecho pasará a ser histórico seguramente en sus vidas, y para nosotros también".

Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno del municipio, detalló: "Después del sorteo, hubo todo un trabajo que hicieron el equipo de Desarrollo Humano en concretar las visitas domiciliarias, una por una. Se revisaba la documentación y se mantenían entrevistas, porque uno de los requisitos principales era justamente estar viviendo en la ciudad. Se dieron muchas bajas, porque había personas que actualmente no estaban viviendo acá, y eso dio lugar a que ingresaran varios suplentes, hasta que se cumpliera con ese requisito principal, el de demostrar residencia desde hace 8 años como mínimo, que es lo establecido en la ordenanza. Ingresaron 12 suplentes de la lista sorteada en ese momento y que tenían esa calidad".

"Este es un momento histórico, porque son 50 familias más, que acceden a esta posibilidad de tener su casa propia", coincidió la funcionaria con el intendente y agregó: "Hay familias jóvenes que están empezando, hay muchos que alquilan, muchos que todavía viven con su familia, y a partir de ahora van a empezar a construir su techo propio. Este Programa es muy crespense, en esto de construir con el esfuerzo, de ahorrar, y de a poquito ir haciendo la casa propia. Por eso, desde el municipio nos pone muy contentos estar haciendo este tipo de políticas públicas".

Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó que"esta noche, cada grupo familiar se lleva la carpeta con la documentación, que consiste en el convenio que se firmó en los días previos y el volante catastral del lote que a cada uno le tocó, más la información de dónde está ubicado".

"Como paso a seguir, en las próximas semanas, el equipo de Obras del municipio va a acompañar a cada grupo familiar al lote asignado en el sorteo, para que vean dónde está. Y después, tienen 90 días para hacer la toma efectiva de ese lote, para ya arrancar a construir", detalló la funcionaria.

Recordó que "el proceso de construcción de un módulo habitable es de hasta 5 años. Y el grupo familiar adjudicatario tiene un plazo de 10 años para pagar el costo del terreno. El precio establecido es el 50% menos de lo que sale en el mercado comercial, y a la vez tienen que también construir, lo que implica un esfuerzo e intensifica ese espíritu crespense del trabajo, que es muy ejemplar desde nuestra comunidad".

Asimismo, se les hizo entrega de un árbol, para que también puedan plantarlo en lo que será su futuro hogar.