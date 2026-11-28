El intendente Marcelo Cerutti participó de la presentación y expresó su satisfacción por «poder trabajar y avanzar en todas estas temáticas». En ese sentido, destacó que estas herramientas representan «un refuerzo, un apoyo más» para continuar trabajando con niños y adolescentes en problemáticas actuales, como las adicciones en sus distintas formas.

Por su parte, Carolina Molina, jefe de Responsabilidad Social del IAFAS, explicó que LUCA es una herramienta tecnológica, gratuita y de protección digital que permite bloquear automáticamente el acceso a sitios web de apuestas online ilegales o no autorizadas desde las redes Wi-Fi de las instituciones adheridas, como las escuelas.

El sistema utiliza filtros inteligentes que se actualizan de manera permanente para incorporar nuevas plataformas que puedan aparecer en internet. De esta manera, busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los espacios donde estudian, practican deportes y comparten actividades.

En tanto, Nova+ es una aplicación gratuita de control parental que permite bloquear sitios de apuestas ilegales y contribuir a prevenir el acceso de menores de edad al juego online.

Acompañaron esta actividad profesionales del IAFAS como así también miembros del equipo de Gobierno y directivos de las escuelas de nuestra ciudad.





‘INTENSAMIENTE ONLINE‘

Crespo fue el primer municipio de Entre Ríos en adherir a esta propuesta y firmar el convenio correspondiente. La iniciativa, denominada ‘Intensamente Online» en nuestra ciudad, luego se extendió a otros municipios de la provincia.

Está destinada a estudiantes de las escuelas secundarias y se desarrolla durante todo el año, generando espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para los jóvenes. A través de distintas actividades, se abordan temáticas vinculadas con el uso responsable de las tecnologías y la construcción de entornos digitales seguros.

Actualmente, los encuentros se realizan en el Área de la Juventud (avenida 3 de Febrero 1121), un espacio pensado para acercar las actividades a los jóvenes y fortalecer su participación.

La dinámica contempla cuatro encuentros mensuales por institución educativa. Una vez finalizado ese ciclo, se incorpora otro grupo de estudiantes, lo que permite extender progresivamente los talleres a las distintas escuelas de la ciudad.

Las actividades se desarrollan los martes por la mañana, con dos grupos de estudiantes, principalmente de 3º, 4º, 5º y 6º año.

A través de estas iniciativas, se busca complementar las herramientas tecnológicas con espacios de formación, diálogo y reflexión, acompañando a las nuevas generaciones en el desarrollo de hábitos digitales responsables y promoviendo acciones de cuidado y prevención.