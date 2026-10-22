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Crespo: Arte, música y danza en el centro cultural “La Estación”

Los talleres del Centro Cultural Municipal ‘La Estación’ compartirán los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el año. La propuesta reunirá una muestra estática y presentaciones de música y baile, donde se podrá apreciar la creatividad y el talento de quienes asisten a este espacio. 
Crespo al día22 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La actividad se realizará el viernes 23 de octubre, desde las 18:30. Es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se expondrán las producciones de los talleres de vitrofusión, dibujo, manualidades, cerámica, tejido y artes visuales. Los visitantes podrán recorrer la muestra y conocer los trabajos realizados a través de las distintas técnicas que se enseñan en las clases.

Sobre el escenario, los participantes de los talleres de instrumentos musicales, danzas folklóricas y ritmo latino presentarán parte de lo aprendido, con números artísticos para compartir con el público.

La invitación es para las familias y a los vecinos para acompañar a los participantes y disfrutar de una tarde-noche de arte, música y encuentro.

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