Un nuevo mamógrafo fortalecerá la atención en la prevención del cáncer de mama en Crespo

Se trata de un instrumental de última generación que permitirá mejorar la calidad de las imágenes y ampliar las posibilidades de diagnóstico, fortaleciendo un servicio fundamental para el cuidado de la salud de las mujeres de Crespo y de la región.

La incorporación de esta tecnología consolida el compromiso de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, para facilitar el acceso a los controles mamarios y promover la detección temprana del cáncer de mama. Gracias a la coordinación, existente entre la fundación y el municipio, ya se realizaron más de 700 estudios.



El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de continuar mejorando las prestaciones que se proporcionan en el NIDO y valoró la articulación entre la Municipalidad de Crespo y la empresa agroindustrial Siete Hermanos SRL. «Estamos muy contentos de poder seguir mejorando este espacio. Desde la gestión anterior, a cargo de Darío Schneider, ofrecemos este servicio en nuestra ciudad, donde antes no había un mamógrafo público. Por lo tanto, las mujeres debían trasladarse a Paraná o María Grande, con todo lo que eso implicaba en términos de tiempo, costos y organización», expresó.

Además, Cerutti resaltó que contar con este equipamiento en Crespo «permite acercar la atención a quienes más lo necesitan, especialmente a las mujeres que no cuentan con cobertura de salud o tienen dificultades para afrontar los costos de los estudios».

También valoró el compromiso de los profesionales que acompañan el servicio, entre ellos los doctores Roy Bernhardt y Hugo Conte. «No se trata solamente de contar con un equipo que permita obtener imágenes de calidad, sino también de sumar la experiencia y el conocimiento de profesionales comprometidos con la salud de la comunidad», señaló.

Por su parte, Héctor Eberle, en representación de la Fundación 1 Ángel de Argentina, manifestó su satisfacción por la incorporación del nuevo equipo y destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de Crespo y el acompañamiento de la empresa Siete Hermanos. «Es un día de celebración, especialmente para nuestra fundación y para la salud de la ciudad y la región. Este es el tercer equipo que incorporamos y, después de algunas dificultades con los anteriores, pudimos avanzar con esta nueva adquisición gracias al apoyo de la empresa Siete Hermanos», explicó.

Eberle indicó que la decisión respondió a la importante demanda del servicio y que se acordó extender por diez años el plazo del convenio para garantizar la permanencia del equipamiento en el edificio NIDO.

Asimismo, remarcó que la iniciativa busca dar respuesta a quienes más necesitan acceder a estos estudios. «No pretendemos ser competencia de nadie, sino cumplir con nuestra responsabilidad social empresaria», afirmó.

La ceremonia de presentación del nuevo instrumental se efectuó el lunes 19 de octubre, frente al edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’. El acto contó con la presencia del intendente Marcelo Cerutti, la viceintendente Jacinta Eberle, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, integrantes de la Fundación 1 Angel de Argentina, profesionales de la salud abocados al funcionamiento de la Sala de Mamografía en el NIDO, representantes de instituciones de la ciudad y de la empresa Siete Hermanos, profesionales de la salud de otros establecimientos locales, alumnos y docentes de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 40 ‘Hipólito Yrigoyen’ – ‘La Colmena’ que se encuentra en Arroyo Burgos.

Las bendiciones religiosas fueron realizadas por Selvaraj Simón (sacerdote de la Parroquia San José) y Antonio Penella (pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana).





Tecnología de punta

El nuevo mamógrafo, de la marca Fujifilm, incorpora tecnología que mejora la calidad de las imágenes y amplía las posibilidades de realizar estudios. Entre sus prestaciones, permite digitalizar las imágenes y efectuar estudios en mamas de mayor tamaño, una posibilidad que no ofrecía el equipo anterior.

Desde el equipo de salud destacaron que estas herramientas contribuyen a obtener registros de mayor calidad y generan mejores condiciones para la evaluación médica y la detección temprana.

También señalaron la importancia de acompañar a cada mujer durante el proceso, procurando que encuentre un espacio cálido y de confianza que favorezca la continuidad de los controles anuales.





Cinco años acompañando a los vecinos

La Sala de Mamografía del NIDO fue inaugurada hace cinco años y marcó un hito para Crespo y la región, al ofrecer una alternativa de acceso gratuito para mujeres sin cobertura social. Durante este período, el trabajo articulado entre el sector público y el privado permitió realizar más de 700 atenciones a mujeres y varones de Crespo y localidades vecinas, contribuyendo al cuidado integral de la salud.

Desde el Área de Salud municipal destacaron que la incorporación del nuevo equipo representa una renovación de este compromiso y subrayaron la importancia del acompañamiento profesional, tanto en la realización de los estudios como en la contención de quienes llegan con dudas o preocupaciones.

El servicio funciona de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 en el edificio NIDO. Para consultas o turnos comunicarse por WhatsApp al 343 4574434 donde le solicitarán una foto del pedido médico. Además de la realización de mamografías, se brinda orientación y atención vinculada a la salud mamaria.