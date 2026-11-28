Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El paraguayo Ramón Sosa marcó el único gol del encuentro en el comienzo del segundo tiempo y le dio al equipo brasileño su cuarta conquista en la historia del certamen.

Con este título, el Verdão alcanzó a Flamengo como el equipo brasileño con más Copas Libertadores. Estudiantes, por su parte, no pudo conseguir su quinta estrella continental y se quedó a las puertas de una nueva consagración.

Un primer tiempo marcado por la fricción

La final comenzó con mucha intensidad y varias interrupciones. Palmeiras asumió el control de la pelota durante buena parte de la primera etapa, mientras que Estudiantes se replegó y buscó lastimar con ataques directos.

El Pincha tuvo una de sus primeras aproximaciones con un cabezazo de Guido Carrillo, tras un tiro de esquina, que se fue por encima del travesaño. Más tarde, Santiago Ascacíbar intentó desde afuera del área, pero su remate se desvió y terminó en otro córner.

Palmeiras respondió con una jugada individual de Lucas Evangelista, que superó a varios defensores y lanzó un centro rasante. La pelota rebotó en Marcos Rojo y pegó en el poste, en la ocasión más clara de la primera mitad. En el rebote, Fernando Muslera logró controlar el balón.

El desarrollo estuvo atravesado por las faltas, las discusiones y las tarjetas amarillas. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela debió intervenir en varias oportunidades para controlar la tensión entre los futbolistas.

Ramón Sosa marcó el gol del título

El partido cambió a los 52 minutos. Luego de un centro desde el costado de Arthur Gabriel y un desvío de cabeza de Jhon Arias, Ramón Sosa apareció sin marca dentro del área y definió para establecer el 1-0 a favor de Palmeiras.

Con la ventaja, el equipo brasileño modificó su postura y comenzó a replegarse, mientras Estudiantes asumió el protagonismo y adelantó sus líneas en busca del empate.

El conjunto argentino tuvo una oportunidad clara con una chilena de Guido Carrillo, que encontró una buena respuesta del arquero Carlos Miguel. Más adelante, Edwuin Cetré conectó un potente cabezazo que el guardameta volvió a despejar.

Estudiantes buscó el empate hasta el final

En el tramo final, el Pincha empujó a Palmeiras contra su propio arco y buscó llevar la definición al alargue. Tomás Palacios estuvo cerca de conseguirlo con un remate de primera desde el borde del área, tras un rebote, pero la pelota terminó en el costado de la red.

El arquero Carlos Miguel volvió a ser determinante para sostener la ventaja. Palmeiras también tuvo una posibilidad para liquidar el encuentro de contraataque, pero Andreas Pereira no pudo superar la salida de Muslera.

El árbitro adicionó ocho minutos y Estudiantes mantuvo la presión hasta el último instante. Sin embargo, el equipo de Abel Ferreira resistió y aseguró el triunfo, consignó Cadena3.