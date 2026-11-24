La Liga de Fútbol de Paraná Campaña le puso punto final a los torneos clausura organizados para las tres categorías mayores. Unión de Crespo se quedó con el título en Sub 20 y Sub 17. Mientras que Atlético María Grande se impuso ante su clásico rival y fue campeón en primera división.

El estadio “Mundialista 25 de Agosto” fue el escenario para la doble consagración del “Cervecero”. La definición en categoría Sub 20 se dio tras el triunfo obtenido por Unión en el estadio de Arsenal por 3-1. El elenco vialense se quedó con el triunfo en Crespo por 2-1, pero el Verde se quedó con el global por 4-3 y celebró el título.

Culminado el encuentro de Sub 20, llegó el turno para la definición en categoría Sub 17. El elenco crespense llegaba en desventaja tras caer ante Unión Agrarios en Cerrito por 2-1. En Crespo, se impuso por la misma diferencia y el campeón se definió a través de la serie de penales. El “Cervecero” fue más efectivo y se quedó con el título tras triunfar por 4-2.

En primera división, Atlético María Grande había ganado sobre la hora por 2-1 en el estadio “Beto Main” de Litoral. En el “Conrado Schamle” volvió a ganar, esta vez por 1-0 y gritó campeón de manera invicta ante su clásico rival tras 19 años de sequía.