El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una actuación sobresaliente en la carrera de este domingo y terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, donde se vio una de las mejores carreras en la historia de la categoría.

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

El piloto argentino había clasificado décimo, pero finalmente largó octavo debido a una penalización que sufrió Piastri y los problemas en el monoplaza del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), quien comenzó la carrera desde boxes. Además, tuvo una buena largada, al superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y ponerse sexto.

Pero en las primeras vueltas el oriundo de Pilar mantuvo un ritmo muy lento que provocó que cayera a la undécima colocación, fuera de la zona de puntos.

A partir de allí, la carrera tuvo a muchísimos pilotos metidos en el pelotón por la primera posición.

El momento clave fue el ingreso del safety car en la decimonovena vuelta por un choque del mexicano Sergio “Checo” Pérez, que derivó en que Colapinto se vea beneficiado y volviera a meterse en puestos de puntos, consignó Cadena3.

Como si esto fuera poco, en los últimos giros el piloto de Alpine volvió a subir posiciones luego de que se tocaran los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton. Además, el británico George Russell se despistó sobre el final y fue superado por el argentino.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, pero quedó sexto y sumó ocho puntos debido a una penalización de 10 segundos que recibió Leclerc. Este resultado, además, le permitió volver a puntuar después de seis fechas de sequía.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, brilló y terminó quinto.

Inolvidable pelea por el triunfo

En lo que respecta a las primeras posiciones, el triunfo fue para Verstappen, quien logró imponerse luego de batallar desde la primera vuelta e incluso intercambiar el liderazgo con Norris, además del británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, ambos de Mercedes.

En los últimos giros, Verstappen protagonizó una tremenda disputa con Antonelli, aunque el italiano sufrió problemas en su Mercedes en la última vuelta, fue superado por Norris y Piastri y debió conformarse con el cuarto lugar.

Con este triunfo, Verstappen llegó a los 304 puntos y se afianzó en el segundo lugar al sacarle 40 a su escolta, que es Russell.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Las Vegas

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Pierre Gasly (Alpine)

6- Franco Colapinto (Alpine)

7- Lewis Hamilton (Ferrari)

8- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

9- George Russell (Mercedes)

10- Charles Leclerc (Ferrari)