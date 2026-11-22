Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el próximo martes 24 de noviembre, a las 13, en la Casa Rosada. El encuentro buscará terminar de definir la estrategia parlamentaria del oficialismo antes del cierre del período ordinario del Congreso, previsto para el 30 de noviembre, y de cara a las sesiones extraordinarias de diciembre.

Será la segunda reunión del espacio en apenas siete días, después de casi un mes sin encuentros. En el Gobierno hay optimismo por las gestiones realizadas durante los últimos días y esperan avanzar en los acuerdos necesarios para impulsar sus principales iniciativas legislativas.

Entre los temas centrales estarán la búsqueda de quórum para tratar el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, la construcción de mayorías en el Senado para suspender las PASO y las negociaciones con los gobernadores, consignó Cadena3.

Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO, en el centro de la agenda

Uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza será llevar al recinto el proyecto de Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17 de noviembre.

La sesión en Diputados está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso también se analiza la posibilidad de trasladarla al jueves 26. La definición dependerá de la organización de la agenda parlamentaria, que incluye además el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otra parte, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en tanto, quedaría para diciembre, durante el período de sesiones extraordinarias.

Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado

La agenda política tendrá otro momento importante el miércoles 25 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presente su primer informe de gestión ante el Senado.

La exposición comenzará a las 15 y estará marcada por las más de 1.600 preguntas que ya envió la oposición. En el oficialismo calculan que la sesión podría extenderse durante más de seis horas.

La presentación también se inscribe en las gestiones que Santilli viene llevando adelante con los gobernadores, un vínculo que será clave para conseguir respaldo legislativo a las iniciativas del Gobierno.

Quiénes integran la Mesa Política del Gobierno

Además de Karina Milei y Diego Santilli, el espacio reúne a los principales funcionarios y referentes parlamentarios del oficialismo.

Participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.