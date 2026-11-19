El precio del gasoil alcanzó los US$ 1,59 por litro a comienzos de noviembre, lo que lo ubicó en el primer puesto del ranking.

De acuerdo con el informe de la consultora Economía y Energía, la comparación se realizó con Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y México.

Argentina: US$ 1,59.

US$ 1,59. Uruguay: US$ 1,55.

US$ 1,55. Paraguay y Chile: US$ 1,51.

US$ 1,51. México: US$ 1,44.

US$ 1,44. Brasil: US$ 1,33.

Para la nafta, en tanto, el resultado es distinto: Argentina se ubica a mitad de tabla, con un precio de US$ 1,43 por litro, inferior al de Uruguay, Chile y México y superior al de Brasil y Paraguay.

Uruguay: US$ 2,24.

US$ 2,24. Chile: US$ 1,55.

US$ 1,55. México: US$ 1,52.

US$ 1,52. Argentina: US$ 1,43.

US$ 1,43. Brasil: US$ 1,25.

US$ 1,25. Paraguay: US$ 1,21.

El informe también detalló los valores para los combustibles de grado 2 (súper) y 3 (premium), en los que el gasoil subió casi un 43% en los últimos doce meses y la nafta, un 34,1% en el mismo período.

Esta dinámica se da en medio de la política de congelamiento de precios que mantiene YPF desde inicios de abril, como consecuencia de la escalada del conflicto en Medio Oriente y de la suba del precio internacional del petróleo.

El mecanismo funciona como un amortiguador de precios, en este caso para los combustibles: la petrolera estatal absorbe la mayor parte de las subas del petróleo y no las traslada al precio final para los consumidores.

La primera implementación se dio en abril y duró 45 días, en medio de la escalada del precio del petróleo. Finalizado ese período, YPF aplicó un aumento del 1% y estiró el plazo del “buffer” de precios.

Actualmente, en lo que parece ser una tregua en los ataques entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo cotiza por debajo de los US$100: el crudo West Texas Intermediate (WTI) promedia los US$ 82,9 por barril, mientras que el Brent se mantiene en US$ 92,31 por barril.

Agencia NA