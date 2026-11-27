Durante este sábado 28 de noviembre, se desarrollarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final del torneo clausura organizado para las categorías formativas y primera división femenina. En lo que se refiere al torneo “Gurises”, se desarrollarán los encuentros desde las 14.45 en los estadios de Viale y Bovril, mientras que las mujeres jugarán en el estadio del Deportivo Tabossi a partir de las 13.45 hs.

Programación categorías formativas

Estadio “Leandro Cecotti” (Viale FBC)

Sarmiento Blanco - Cultural Blanco (Sub 13)

Cultural Blanco - Dep. Tabossi (Sub 11)

Viale FBC - Unión Blanco (Sub 15)

Estadio “5 de Octubre” (Arsenal)

Arsenal - Viale FBC (Sub 13)

Sarmiento Blanco - Cultural Celeste (Sub 11)

Cultural Celeste - Sarmiento Blanco (Sub 15)

Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)

Dep. Bovril - Atl. Hasenkamp (Sub 13)

Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento (Sub 11)

Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango (Sub 15)

Estadio Club Atlético Juventud Unida

Atl. María Grande - Juv. Unida (Sub 13)

Atl. María Grande - Litoral (Sub11)

Litoral - Sauce de Luna (Sub 15)

Programación Primera División Femenina

Estadio “Los Chacareros” (Deportivo Tabossi)

Juv. Unida - Unión

San Rafael - Dep. Tuyango

Litoral - Atl. María Grande

Academia Crack - Viale FBC