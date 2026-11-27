Paraná Campaña: programación del fin de semana
Durante este sábado 28 de noviembre, se desarrollarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final del torneo clausura organizado para las categorías formativas y primera división femenina. En lo que se refiere al torneo “Gurises”, se desarrollarán los encuentros desde las 14.45 en los estadios de Viale y Bovril, mientras que las mujeres jugarán en el estadio del Deportivo Tabossi a partir de las 13.45 hs.
Programación categorías formativas
Estadio “Leandro Cecotti” (Viale FBC)
Sarmiento Blanco - Cultural Blanco (Sub 13)
Cultural Blanco - Dep. Tabossi (Sub 11)
Viale FBC - Unión Blanco (Sub 15)
Estadio “5 de Octubre” (Arsenal)
Arsenal - Viale FBC (Sub 13)
Sarmiento Blanco - Cultural Celeste (Sub 11)
Cultural Celeste - Sarmiento Blanco (Sub 15)
Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)
Dep. Bovril - Atl. Hasenkamp (Sub 13)
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento (Sub 11)
Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango (Sub 15)
Estadio Club Atlético Juventud Unida
Atl. María Grande - Juv. Unida (Sub 13)
Atl. María Grande - Litoral (Sub11)
Litoral - Sauce de Luna (Sub 15)
Programación Primera División Femenina
Estadio “Los Chacareros” (Deportivo Tabossi)
Juv. Unida - Unión
San Rafael - Dep. Tuyango
Litoral - Atl. María Grande
Academia Crack - Viale FBC