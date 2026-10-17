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Se realizó en Crespo una jornada de Orientación Vocacional

Bajo la consigna ‘Descubrí tus posibilidades, conocé las opciones y planificá tu futuro’, esta semana se realizó la Jornada de Orientación Vocacional en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura (acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín). 
Crespo al día17 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La propuesta reunió instituciones educativas públicas y privadas que presentaron sus ofertas académicas y profesionales de la Universidad Adventista del Plata (UAP) brindaron herramientas para acompañar a los estudiantes del último año del nivel secundario en la elección de su futuro educativo y ocupacional. Hubo charlas donde los estudiantes que contaron su experiencia sobre la vida universitaria y otra sobre cómo armar el Cv. En esta jornada participaron jóvenes de nuestra ciudad, María Luisa y Colonia Merou.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió la feria junto a integrantes de su equipo de gobierno y destacó la importancia de esta iniciativa y del acompañamiento a las instituciones educativas. «La consideramos muy importante. En esta gestión le hemos dado mucha impronta a lo que es educación», expresó.
Desde la Municipalidad de Crespo presentamos el Programa de Becas y la oferta educativa. Para conocer las diferentes propuestas de formación que se dictan en nuestra ciudad y explorar las opciones disponibles para construir tu futuro se puede ingresar a www.crespo.gob.ar/propuestas-educativas y descubrí todas las posibilidades para estudiar en Crespo.

Próxima actividad

El martes 20 de actubre desde la 9:00 continúa esta Jornada con el ciclo ‘Modo Futuro’ de la Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’.

Durante la mañana y tarde, se desarrollarán diferentes charlas y espacios de intercambio para acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, acercándolos al mundo laboral, las opciones vocacionales y las nuevas tecnologías.

La propuesta incluye las siguientes actividades:

  • Recursos Humanos: ¿Qué buscan las empresas en tiempos de cambio?
  • Psicología vocacional: Elegir sin pánico: el mapa de tu proyecto de vida.
  • Perfil profesional: Muestra viva: el día a día en robótica y programación.
  • Tecnología e inteligencia artificial: Carreras del futuro: cómo la IA transforma el trabajo.
  • Cierre pedagógico: Ronda de experiencias universitarias.

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