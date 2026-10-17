Se realizó en Crespo una jornada de Orientación Vocacional

La propuesta reunió instituciones educativas públicas y privadas que presentaron sus ofertas académicas y profesionales de la Universidad Adventista del Plata (UAP) brindaron herramientas para acompañar a los estudiantes del último año del nivel secundario en la elección de su futuro educativo y ocupacional. Hubo charlas donde los estudiantes que contaron su experiencia sobre la vida universitaria y otra sobre cómo armar el Cv. En esta jornada participaron jóvenes de nuestra ciudad, María Luisa y Colonia Merou.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió la feria junto a integrantes de su equipo de gobierno y destacó la importancia de esta iniciativa y del acompañamiento a las instituciones educativas. «La consideramos muy importante. En esta gestión le hemos dado mucha impronta a lo que es educación», expresó.

Desde la Municipalidad de Crespo presentamos el Programa de Becas y la oferta educativa. Para conocer las diferentes propuestas de formación que se dictan en nuestra ciudad y explorar las opciones disponibles para construir tu futuro se puede ingresar a www.crespo.gob.ar/propuestas-educativas y descubrí todas las posibilidades para estudiar en Crespo.

Próxima actividad

El martes 20 de actubre desde la 9:00 continúa esta Jornada con el ciclo ‘Modo Futuro’ de la Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’.

Durante la mañana y tarde, se desarrollarán diferentes charlas y espacios de intercambio para acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, acercándolos al mundo laboral, las opciones vocacionales y las nuevas tecnologías.

La propuesta incluye las siguientes actividades:

Recursos Humanos: ¿Qué buscan las empresas en tiempos de cambio?

¿Qué buscan las empresas en tiempos de cambio? Psicología vocacional: Elegir sin pánico: el mapa de tu proyecto de vida.

Elegir sin pánico: el mapa de tu proyecto de vida. Perfil profesional: Muestra viva: el día a día en robótica y programación.

Muestra viva: el día a día en robótica y programación. Tecnología e inteligencia artificial: Carreras del futuro: cómo la IA transforma el trabajo.

Carreras del futuro: cómo la IA transforma el trabajo. Cierre pedagógico: Ronda de experiencias universitarias.