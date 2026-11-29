Este último viernes, se presentó el funcionamiento en pleno del renovado Pozo de Agua N° 5, ubicado en Avda. Belgrano y Humberto Seri.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, la Secretaría de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, detalló: "Fue una situación programada y precisamente cuando no son urgencias, se llevan adelante por la noche, para no interrumpir el servicio de agua. Se aprovechó el horario de menor consumo y se hizo un recambio de la bomba, pasando de una de 30 Hh por una de 50 Hp, para brindar mayor potencia a toda la red. El beneficio es general para la ciudad, porque el sistema de cañerías está enlazado, entonces todos los puntos desde donde están distribuidas las perforaciones, contribuyen al servicio en común".

La funcionaria comentó que "previamente, se estuvo trabajando en un nuevo enlace de cañería, en Formosa y Pesante, en Barrio San Lorenzo. Eso es para mejorar la presión en ese sector. Se trabajó también en el Pozo N° 3, que está ubicado en esa zona, con nuevo enlace, nueva cañería, como para tener otro punto de acceso al barrio y mejorar la presión".

Acerca de situaciones de emergencias recientes, señaló en "un pozo de Barrio San Miguel, que tuvo un desperfecto técnico" y agregó: "Se busca evitar que sucedan, pero es imposible. Las inversiones que se vienen haciendo en lo que va del año, rondan los 70 millones de pesos, planificado en la partida presupuestaria, y que año a año se va reforzando. Eso permite recambio de bombas -nuevas o reparaciones-, trazado de nuevas cañerías y limpieza de las perforaciones".

Juan Gareis, director de Servicios Públicos, puntualizó: "A este Pozo 5 se lo repotenció, reemplazando una bomba de 30 Hp por una de 50 Hp, que para dar valores aproximados, en parámetros normales, pasamos de estar bombeando 50 metros cúbicos, a 70 metros cúbicos por hora. Es un incremento en el caudal de la zona céntrica, y a su vez, va a aportar a los barrios aledaños, mejorando todo el sector y la red en sí misma".

Apuntando a la inversión económica que implica cada intervención, el funcionario ejemplificó: "Hoy en día una bomba nueva, tenemos que hablar entre los 10 millones y 12 millones de pesos; una reparación ronda los 7 millones, dependiendo qué tan grave sea la rotura. Normalmente, una bomba tiene una vida útil de 2 años y medio aproximadamente, dependiendo de que no haya muchos factores que afecten su funcionamiento".

La semana tuvo varias ocasiones de trabajo urgente, sobre lo cual Gareis indicó: "Tuvimos imprevistos en el Pozo 10, en el Pozo 8, en el Pozo 12, y surgen en la diaria, poniéndonos a solucionarlo en la menor cantidad de horas posibles, para normalizar el servicio. Estamos recambiando cañerías donde es necesario, para mejorar la circulación del agua, la presión, porque obviamente que las cañerías antiguas de asbesto cemento sufren derrumbe y se reemplazan por PVC".

Apuntando a la agenda del Servicio de Agua Potable en el corto plazo, Juan Gareis anticipó: "Ya hicimos un pedido de válvula de la bajada del tanque, que es especial, y ni bien llegue se hará el reemplazo. Ahí también mejoraríamos el caudal del barrio circundante a Obras sanitarias. Estimamos que vendría la válvula en las próximas semanas".

Finalmente, Bettina Hofer instó a un consumo responsable, y en tal sentido reflexionó: "Si bien las obras en la red son necesarias y se vienen haciendo, siempre pedimos a los vecinos que racionalicen el consumo de agua. Pueden hacerlo de diferentes maneras: para el lavado de autos, no realizarlo con manguera abierta, sino llenar un balde y usar agua desde ahí; mantener el agua de las piletas durante el año, y no vaciarlas y volverlas a llenar con tanta frecuencia; lavar veredas en horas que no sean pico, recomendamos la mañana bien temprano o a la siesta. Son pequeñas acciones que ayudan a que todos tengamos un buen servicio", afirmó.