Personal policial del Comando Radioeléctrico de Diamante, se encontraba esta madrugada desarrollando los operativos preventivos, cuando fueron anoticiados de un siniestro vial. Se había producido en la intersección de calles 25 de Mayo y Eva Perón.

Una vez en el lugar, observaron un automóvil Ford Fiesta dañado, cuyo conductor de 20 años presentaba traumatismos leves, se detalló a Estación Plus Crespo.

El propio lesionado dió cuenta que el otro rodado partícipe se había dado a la fuga.

Inmediatamente se advirtió a las patrullas del sector, siendo localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar. El vehículo también presentaba daños materiales, siendo un Citroën C3, conducido por un hombre de 45 años de edad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las actuaciones correspondientes, con la identificación de cada uno de los conductores, y se realizaron las pericias para determinar las circunstancias de la colisión.