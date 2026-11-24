La Justicia de Santa Fe condenó a 11 años de prisión a un hombre de 49 años, identificado por sus iniciales como AAR, por abusar sexualmente de su hija durante casi ocho años. La jueza Celeste Minniti resolvió el fallo en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la capital provincial, tras dar por acreditada la acusación que impulsó la fiscal Jorgelina Moser Ferro, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los ataques ocurrieron de manera reiterada entre diciembre de 2015 y octubre de 2023, abarcando desde la etapa en que la víctima cursaba la escuela primaria hasta su adolescencia.

Amenazas de muerte y abuso de autoridad: cómo operaba el agresor

Durante el debate oral, la fiscal Moser Ferro expuso que el condenado sometió a su hija en múltiples viviendas donde ambos convivieron. El recorrido delictivo atravesó las ciudades santafesinas de Santa Fe y Santo Tomé (departamento La Capital), la comuna de Josefina (departamento Castellanos) y la ciudad cordobesa de San Francisco.

Para garantizar el silencio de la menor, el hombre recurría a la intimidación extrema y a la manipulación de su entorno social. El agresor advertía a la niña que la mataría si llegaba a revelar los abusos a terceros e invocaba su condición de pastor de una iglesia evangélica para convencerla de que nadie creería su testimonio frente a la buena reputación que él sostenía en la comunidad.

La representante del MPA subrayó que la gravedad y persistencia de estas prácticas tuvieron entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de la adolescente.

La denuncia al cumplir 18 años y la calificación penal del fallo

El expediente judicial comenzó cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad y acudió a una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe para radicar la denuncia formal. En esa instancia, sus cuatro hermanas la acompañaron y declararon que su padre también ejercía violencia física constante contra todo el grupo familiar.

Tras evaluar las pruebas producidas en el juicio, el tribunal condenó al acusado como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por la convivencia) y corrupción de menores. Las autoridades judiciales mantienen en estricta reserva la identidad completa del sentenciado para evitar la revictimización de su hija.

Por su parte, la fiscal Moser Ferro valoró que la sentencia haya receptado las calificaciones penales solicitadas por la Fiscalía y adelantó que el equipo del MPA analizará los fundamentos escritos del fallo para definir los próximos pasos procesales.

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