Personal policial realizaba recorridas peatonales por calle Procesión Náutica, de Paraná; cuando al ingresar a un pasillo público, observaron a un hombre sentado frente a un domicilio. Al advertir la presencia policial, se levantó rápidamente y los efectivos observaron un elemento similar a un arma de fuego en su cintura.

Ante la voz de alto, el hombre huyó a pie. Tras una persecución, fue demorado en el patio de una vivienda. Intentaba escapar hacia un arroyo lindante.

En las posteriores búsquedas no se logró localizar el arma. Sin embargo,

en ese domicilio y sus inmediaciones se encontraron envoltorios, dinero y teléfonos celulares.

Supo Estación Plus Crespo que la justicia autorizó un procedimiento, que permitió secuestrar 86 dosis de cocaína, con un peso de 19,3 gramos; y 136 envoltorios y un trozo de marihuana, con un peso total de 310 gramos. También se incautaron dos balanzas de precisión, dos teléfonos celulares, nueve cartuchos calibre 9 mm, material de corte, envoltorios vacíos y $356.000.

El hombre, quien cumplía prisión domiciliaria en ese domicilio, por una causa de Homicidio Simple, fue detenido y trasladado a la Alcaidía.

Personal de Drogas Peligrosas realizó el secuestro de las sustancias.