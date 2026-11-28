No se descarta ninguna hipótesis en el principio de investigación de un doble Homicidio.

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial fue comisionado al barrio Feria, sobre calle Arenales, en inmediaciones del puente badén, de La Paz. La intervención se inició a raíz de un llamado telefónico, que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego efectuadas hacia un automóvil.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que arribar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil Fiat 147, en cuyo interior se encontraban dos varones, de 34 y 24 años de edad, ya sin signos vitales. Presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

Por el momento, no hay detenidos. En el lugar se hicieron presentes el Fiscal en turno, el Médico Forense, personal de Policía Científica y efectivos de las distintas dependencias policiales, quienes llevaron adelante las diligencias y averiguaciones correspondientes, a fin de establecer las circunstancias del hecho.