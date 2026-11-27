A comienzos de noviembre, una óptica de la ciudad de Chajarí publicó una pieza audiovisual, dizque con tono humorístico, en la que se veía cómo metían en una bolsa negra a una mujer, que luego era introducida en el baúl de un auto. La secuencia fue prácticamente la misma que una polémica publicidad surgida en septiembre de 2025 en Crespo, y por la cual también intervino la justicia, con iguales medidas determinadas.

La publicidad

“Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”. El hombre habla a la cámara con mucha tranquilidad. Pretende promocionar un negocio: la Óptica Celeste, en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. Mientras habla, restriega con sus manos una bolsa negra de consorcio. Luego, aparecen las piernas de una mujer, y a la bolsa el hombre la ocupa para colocar adentro a esa mujer.La escena termina con una imagen escalofriante: la bolsa con la mujer adentro puesta en el baúl de un auto. El hombre cierra la cajuela de su vehículo. Fin del reel de la óptica.

El efecto

El «actor» de la pieza audiovisual, Franco Montefinale, resultó ser el hijo de la dueña del comercio, María Celeste Hartwig. El video fue retirado al día siguiente de los repudios, con pedido de disculpas públicas por parte de la comerciante.

No obstante, la diputada nacional Laura Marianela Marclay, presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Entre Ríos, que derivó en la intervención del titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Chajarí, Mariano Luis Velasco.

Marclay pidió que se evalúe el encuadre del video publicitario en cuestión como violencia simbólica y como violencia mediática contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485. Subrayó “sobre la legitimación que, tales violencias, no recaen sobre una víctima individual, sino que su destinatario es el colectivo de mujeres al que el mensaje llega”.

La decisión de la justicia

El Juez ordenó: “A la denunciada María Celeste Hartwig que, en el futuro, se abstenga de subir contenido publicitario en las cuentas, perfiles o páginas que su comercio Optica Celeste tiene en Instagram y Facebook, susceptible de ser calificado como violencia simbólica contra la mujer en el ámbito digital o mediático; y exhortarla a una comunicación responsable y respetuosa de la normativa antes citada, procurando que el mensaje que se transmite, a través del contenido subido a las redes, lo sea con perspectiva de género y, en la medida de lo posible, propenda a concientizar y sensibilizar sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y/o a prevenir y erradicar la misma en entornos digitales y redes sociales”.

También dispuso “que la denunciada María Celeste Hartwig y su hijo Franco Montefinale realicen las siguientes capacitaciones que brinda la Dirección de Mujeres dependiente de la Secretaria de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos: - Sensibilización en género y Violencia, Formarnos para transformar(nos); y -Lo virtual es real: violencias de género e entornos digitales”.

Próximamente, la comerciante y su hijo deberán acreditar el cursado de las capacitaciones y se comprobará el cumplimiento de comunicaciones publicitarias responsables en cuanto a esta perspectiva.