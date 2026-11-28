En el marco de una investigación por reiterados robos y hurtos de motos, personal de la División Robos y Hurtos -dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal-, llevó adelante una serie de diligencias en Colonia Avellaneda.

Los efectivos lograron establecer que una vivienda, estaba siendo utilizada para ocultar y desarmar las unidades, tras ser robadas.

Con orden judicial se practicó el allanamiento, secuestrando tres motos con pedido de secuestro: dos Honda Wave y una Honda Biz. Además encontraron un cuadro perteneciente a otro rodado denunciado como sustraído.

Por otra parte, hallaron diversas motopartes de unidades que ya habían sido desmanteladas. También localizaron un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizados al momento de cometer los ilícitos, consignó Ahora.

Finalmente, las tareas de inteligencia permitieron individualizar al presunto autor de los hechos, quedando las actuaciones y los elementos incautados a disposición de la Justicia.