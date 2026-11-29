Jaime Dubner junto a su equipo de Laboratorio Chilcas, concursaron en la categoría Tecnológico y/o Científico - Crecimiento y Expansión, del Concurso Emprendimiento Argentino. La distinción reconoce la innovación, el desarrollo y el potencial de crecimiento de su emprendimiento.

La instancia nacional tuvo lugar la semana pasada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de emprendimientos seleccionados de distintas provincias. En esta edición, la entrerriana Pardalis Fernetería, logró alcanzar la final nacional en la categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión.

La Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, destacó todas las participaciones que representaron a Entre Ríos: Ayelén Alexiana Soto (María Francisca), en la categoría Tradicional - Despegue Emprendedor; Federico Delaloye (Pardalis Fernetería), en Tradicional - Crecimiento y Expansión; César Graf (Laboratorio Litoral 3D), en Tecnológico y/o Científico - Despegue Emprendedor; y Jaime Dubner (Laboratorio Chilcas), en Tecnológico y/o Científico - Crecimiento y Expansión.

De este modo, la empresa crespense visibilizó la diversidad de iniciativas productivas, científicas y tecnológicas que se desarrollan en la ciudad, como así también, demostraron su potencial para acceder a espacios de vinculación y crecimiento a nivel nacional.