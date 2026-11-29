Trinidad Manuela Delgado Vda. de Gallardo
Falleció el día 28 de noviembre a la edad de 80 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 - Sala A -, hasta el 29 de noviembre a las 10:00 hs. Sus restos serán cremados.
Hogar de duelo: Estrada 446 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
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