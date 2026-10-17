Octubre Rosa: Hoy se realiza la caminata bajo el lema “Tomate la vida a pecho”

En el marco de Octubre Rosa, el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Crespo junto a la Fundación ‘1 Ángel de Argentina’ impulsan una serie de actividades destinadas a concientizar sobre la importancia de la prevención, los controles médicos y la detección temprana de esta enfermedad.

A través de propuestas que combinan la participación comunitaria, el encuentro y la expresión artística, se busca generar espacios para compartir experiencias, visibilizar la temática y reforzar el mensaje de que los controles periódicos son fundamentales para el cuidado de la salud.

El sábado 17 de octubre, desde las 17:00, se realizará la caminata ‘Tomate la vida a pecho’ en la Plaza Sarmiento. Al finalizar, habrá una clase de baile y una merienda saludable, en una jornada que invita a participar, compartir y promover hábitos saludables. Se agradece vestir alguna prenda de rosa por esta fecha.