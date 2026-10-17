Máxima preocupación por "Dibu" Martínez: lo retiraron inmovilizado y fue hospitalizado

Emiliano Martínez fue trasladado a un hospital tras sufrir un fuerte choque de cabezas con Jarrad Branthwaite, durante la victoria del Chelsea por 2-0 ante Everton, por la séptima fecha de la Premier League. El arquero argentino recibió asistencia en el campo de juego y fue retirado inmovilizado en camilla.

El episodio ocurrió a los 65 minutos en el Hill Dickinson Stadium, cuando el equipo de Londres ganaba 1-0. Martínez salió a despejar un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall y, en la disputa de la pelota, golpeó su cabeza contra la del defensor rival.

El campeón del mundo quedó tendido sobre el césped y fue atendido de inmediato. Durante la asistencia le suministraron oxígeno y lo inmovilizaron. Ocho minutos después, cuando era retirado en camilla, levantó un brazo.

Según informó la filial británica de TNT Sports, el arquero fue llevado a un hospital para realizarle estudios adicionales. Al momento de difundirse esa información, Chelsea no había comunicado un diagnóstico ni detalles sobre su evolución.

El club londinense informó su reemplazo a través de sus canales oficiales: "Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League". En su lugar ingresó el belga Mike Penders, de 21 años.

Antes del golpe, Martínez había sido una de las figuras del encuentro, con tres intervenciones que permitieron sostener el arco en cero durante la primera mitad.

A los 26 minutos, controló un cabezazo de Thierno Barry sin dar rebote. Tres minutos después protagonizó su atajada más exigente: Jack Grealish intentó sorprenderlo con un remate por encima de su posición, pero el argentino alcanzó a desviar la pelota sobre el travesaño.

Al finalizar el partido, el portugués le dedicó el triunfo a su compañero. "Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él", expresó en diálogo con TNT Sports.

Con el resultado, Chelsea quedó tercero con 13 puntos, al igual que Brighton, a cinco del líder Manchester City, que debía recibir a Ipswich. Everton quedó sexto con 10 unidades. Valentín Barco integró el banco de suplentes del equipo visitante y no ingresó.

El próximo compromiso del conjunto londinense será el 24 de octubre, ante Tottenham en Stamford Bridge. La selección argentina también seguirá la evolución de Martínez de cara a los encuentros de noviembre: el 13 recibirá a Uruguay en Buenos Aires y el 17 enfrentará a Costa Rica en Córdoba.